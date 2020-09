Ya pasaron casi seis meses de aquel golpe que recibió Binacional ante River Plate, en Buenos Aires. Sin embargo, para los que llevan el escudo en el pecho parece que todo hubiera sido ayer. Por ejemplo, Javier Arce, quien logró el campeonato el año pasado con el cuadro de Juliaca y, a su vez, el acceso a la Copa Libertadores. Y si bien no estuvo en la primera parte del año -el DT era Flabio Torres-, el ‘profe’ confesó que lo vivió de cerca.

A un día de que se vuelvan a ver las caras, pero esta vez en Lima, el técnico del último campeón peruano confesó (en Olé): “Me tocó ver con mucho dolor ese partido del 8-0, perder de esa forma ante River”. Ahora, de cara el choque de mañana, el DT señaló: “La verdad casi no he tocado ese tema con los jugadores. Pienso que vivir atrapado con situaciones pasadas nos detiene”.

Javier Arce, a su vez, manifestó que “considero que cada partido es diferente, y yo tengo la particularidad de no tratar temas negativos. Esa es mi forma de ser. Prefiero andar pensando en lo que viene, tengo que ver el presente y el futuro cercano, que es el partido con River”.

Respecto al hecho de no jugar en la altura de Juliaca, esto dijo el estratega del ‘Bi’: “Vamos a tratar de hacer lo mejor para poder conseguir un resultado positivo. La altura es un aliado importante pero siempre dije que este equipo tiene capacidad de adaptación. Ahora nos toca jugar fuera de nuestro hábitat natural, pero hay que responder con responsabilidad”.

Ahora, ¿con cuántas chances se ve para mañana? “Vamos a tratar de hacer lo mejor posible para sacar un resultado positivo. Mientras manejemos equilibrio va a haber posibilidades. Respetando lo que hemos visto de River, vamos a luchar con nuestras armas. Somos un equipo bastante nuevo en estas competencias, así que creo que el crecimiento de la institución se va a ver reflejado con el paso del tiempo”.

El proceso de Gallardo

También se refirió al proceso de Marcelo Gallardo con River Plate y a lo que mostraron ante Sao Paulo en Brasil, pese a que no tenían ritmo de competencia (igualaron 2-2): “Uno habla de ritmo, de espacios, de tiempo, pero cuando se trata de un equipo con jugadores de jerarquía como River, esas situaciones quedan al margen. Y lo demostraron en San Pablo”.

“Yo soy de los que piensan que pese a las situaciones adversas, el profesionalismo de los jugadores prevalece siempre. Por eso no me sorprendió nada de lo que vi de River en su reestreno, porque sabemos cuál es su capacidad y del rendimiento que tiene en cualquier competencia”, indicó.

El ‘profe’ Arce también se refirió al trabajo de Marcelo Gallardo con el cuadro argentino. “Destaco su enorme trabajo, todo lo que consiguió en el club, y su forma de manejo de grupo. River siempre está metido en la lucha y hay que reconocer las capacidades individuales y colectivas del equipo. Pero aún así, nosotros vamos a tratar de ganarnos nuestro lugar", agregó.