El año 2000 Franco Costanzo debutó profesionalmente en el arco de River Plate. Después de muchos años de arduo trabajo y sacrificios cumplió uno de sus sueños. A pesar de su juventud, rápidamente se fue adueñando del arco ‘millonario’. Tres años después, con apenas 22 abriles en el calendario, el guardameta ya se encontraba disputando su primera final de un torneo internacional, la Copa Sudamericana 2003 frente a Cienciano del Cusco.

El sueño de convertirse en campeón internacional era algo con lo que siempre había anhelado Costanzo. Él fue testigo de la obtención en la Libertadores de 1996. Por aquel entonces vivió esa experiencia detrás de la cancha, exactamente como recogebolas.

En una entrevista brindada para el diario La Nación, el exarquero respondió 100 preguntas acerca de su extensa carrera en fútbol sudamericano y europeo. Tras ser consultado sobre el día más triste de su carrera, indicó que fue en Arequipa en la final ante Cienciano por la Sudamericana 2003.

“Cuando perdimos la final de la Sudamericana contra Cienciano. Teníamos muchas ganas de volver a poner a River arriba en la Sudamérica. Tenía la ilusión de ser parte de una conquista internacional, pero cometí un error grave en la ida, cuando íbamos 2-2: venía una pelota larga que salía y la agarré con la mano afuera del área. No sé qué hice. Encima de ese centro vino el 3-2 de cabeza con un error de cálculo mío. Unos minutos después empató Salas, pero me quedé muy mal esa noche. En Perú perdimos 1-0 con un gol en los minutos finales que pasó por entre medio de la barrera y terminó el ciclo de Manuel. Lo sufrí mucho”, recordó el ex Basilea.

Franco Costanzo permaneció en River Plate hasta 2006. Después, permaneció varios años en Europa, defendiendo los colores del Alavés (España), Basilea (Suiza), Olympiacos (Grecia). El 2017 le dijo adiós al fútbol en la Universidad Católica de Chile.

VIDEO RECOMENDADO

Liga 1: Minsa evalúa el reinicio del campeonato ante casos positivos

TE PUEDE INTERESAR