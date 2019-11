Cienciano se alzó campeón de la Liga 2, tras vencer 4-2 a Santos en Cuzco. Este histórico regreso a Primera abrió el debate sobre la cobertura de los partidos de la Segunda División en Fútbol en América, ya que años anteriores solían pasar los encuentros más importantes. A pesar de la seriedad del tema, uno de los panelistas no dudó en jugarle una broma a sus compañeros en vivo.

“Cuando era ‘chibolo’, los veía”, soltó Óscar Del Portal a sus compañeros Erick Osores y Richard de la Piedra, quienes recordaban cómo año a año cubrían los partidos de la Segunda. “Este año no hemos cubierto ‘Second Division’, porque los derechos pasaron a pertenecer al consorcio GOLPERU. Ellos pueden pasar un partido y no pasar cinco, pero aún así no podemos propagar imágenes sin permiso de ellos”, sostuvo Osores previamente.

Cienciano alcanzó el ascenso a Primera, en un duelo intensó con muchos goles, tanto del ‘Papá’ como del conjunto de Nazca, que estuvo líder en la Tabla de la Liga 2 en más de una fecha. Esta justa fue destacada, no solo por el espectáculo futbolístico, sino también por la cantidad de gente que llegó de varias partes del país para ver este partido.

La broma de Óscar del Portal a sus compañeros sobre la cobertura de la Liga 2. (Video: América TV)

“Ves los partidos de Cienciano en la fecha 7, la fecha 12 o 15 y te lleva mucha gente siempre. A veces ni Alianza ni Universitario son capaces”, sostuvieron en el debate del triunfo del ‘Papá’, a lo que agregaron que “es el único equipo que lleva turistas, porque el tour a Cusco incluye ir a ver Cienciano”.

El ‘Papá’, tras ganar la Liga 2, obtuvo su pase directo a Primera, siendo uno de los cuatro equipos que jugarán la Liga 1 el próximo año. El segundo cupo lo obtendrá el campeón de la Copa Perú dentro de dos semanas. Los últimos dos clubes que suban se definirán en un cuadrangular final que incluirá a los dos mejores de la Liga 2 (después de Cienciano) y al 2° y 3° puesto de la Copa Perú.

El bus que pasearé a los campeones de Cienciano. (Video: Alan Mayta)

► ¡Cienciano campeón! Así quedó al Tabla de posiciones tras jugarse la fecha 22 de la Liga 2

► Además de Cienciano: ¿cómo se definirá a los nuevos ‘inquilinos’ que ascenderán a la Liga 1?

► Cienciano campeón: la celebración tras ascender y con un Grioni emocionado hasta las lágrimas [VIDEO]

► Así quedó la casa que empresario árabe hincha de Alianza Lima le regaló a niño peruano que estudiaba en la calle | VIDEO

► Periodista de Fox Sports Brasil presente en el Universitario vs. Ayacucho y realiza dura crítica al Monumental | VIDEO