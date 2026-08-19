La vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026 tiene una parada obligada en Río de Janeiro: Cienciano visita a Botafogo este jueves 20 desde las 19:30 horas (Perú), en el Estadio Nilton Santos. El ‘Papá’ llega con la serie encaminada y un 84% de probabilidades de avanzar a cuartos, mientras que el “Fogão” está obligado a una goleada histórica para revertir el 6-1 de la ida.

Ese resultado en Cusco es el gran argumento del cuadro cusqueño, que no solo firmó la mayor alegría reciente de su historia internacional, sino que dejó a los brasileños al borde de la eliminación. De acuerdo con las cuotas de Betano, Cienciano tiene una probabilidad de 5% de ganar en el Nilton Santos y paga 21.

En ataque, Matías Succar aparece como la principal carta ofensiva: el delantero firmó un triplete en la ida y un nuevo gol suyo paga 6.80 en Betano. Neri Bandiera, otro de los destacados de esa noche, se cotiza en 6.10 para anotar, mientras que un tanto de Alejandro Hohberg paga 4.25.

Botafogo, en cambio, va por el milagro. El conjunto de Franclim Carvalho no logró reaccionar tras el golpe en Cusco —donde alineó a la mayoría de sus titulares— y llega de caer 1-0 ante Vitória en el Brasileirao. Su única carta es la localía. Según las cuotas de Betano, el equipo carioca cuenta con una probabilidad de 86% de ganar y se paga 1.14.

En el plano ofensivo, Arthur Cabral se mantiene como su goleador en el certamen con dos anotaciones y su ausencia en el once titular se hizo sentir en la ida; un gol del brasileño paga 1.47 en Betano. La llegada al área de Danilo Santos es la otra vía para intentar la remontada, por lo que un tanto del volante se cotiza en 2.07.

Más cuotas de Betano para el partido:

Más de 3.5 goles: la Supercuota de Betano paga 1.70.

Ambos equipos anotan en los 90 minutos: paga 1.98.

Cienciano anota en el primer tiempo: se cotiza en 3.20.

El duelo cerrará la primera llave oficial entre ambos clubes. Con la ventaja construida en Cusco, el cuadro cusqueño buscará administrar el resultado en Río de Janeiro y sentenciar su ansiada clasificación a los cuartos de final de la CONMEBOL Sudamericana.