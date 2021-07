Este viernes, Perú vs. Paraguay se enfrentarán (EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | AMÉRICA TV) en busca de la clasificación a la semifinal de la Copa América 2021. La Selección Peruana peleará por llegar hasta la final, para repetir así la hazaña de la edición 2019. No obstante, el elenco ‘guaraní' intentará frenar sus pretensiones; si bien no podrán contar con Miguel Almirón, tienen jugadores en su plantilla que complicarán el partido para la ‘bicolor’.

Perú y Paraguay chocarán este viernes 2 de julio en el estadio Olímpico Pedro Ludovico Teixeira de la ciudad de Goiania, por los cuartos de final de la Copa América 2021. América TV y DirecTV Sports serán los encargados de transmitir este cotejo. Depor te llevará todas las incidencias y el minuto a minuto.

Perú | 16:00 | DIRECTV Sports y América TV

16:00 | DIRECTV Sports y América TV Colombia | 16:00 | DIRECTV Sports

16:00 | DIRECTV Sports Ecuador | 16:00 | DIRECTV Sports

16:00 | DIRECTV Sports Chile | 18:00 | DIRECTV, Canal 13, TNT Sports

18:00 | DIRECTV, Canal 13, TNT Sports Brasil | 18:00 | SBT, ESP Brasil, Fox Sports

18:00 | SBT, ESP Brasil, Fox Sports Bolivia | 18:00 | United, Tigo Sports

18:00 | United, Tigo Sports Argentina | 18:00 | DIRECTV, TV Pública, TyC Sports

18:00 | DIRECTV, TV Pública, TyC Sports Paraguay | 18:00 | Trece, Telefuturo, SNT, Tigo Sports

18:00 | Trece, Telefuturo, SNT, Tigo Sports Uruguay | 18:00 | DIRECTV Sports, VTV

18:00 | DIRECTV Sports, VTV Venezuela | 18:00 | La Tele Tuya, VC Sports Venezuela

Perú vs. Paraguay: así llegan los equipos

Perú y Paraguay se volverán a enfrentar, esta vez, por el pase a la semifinal de la Copa América. Ambos equipos se han enfrentado hasta en seis oportunidad, durante el proceso de Ricardo Gareca (desde el 2015). De estos encuentros, cinco han sido triunfos para Perú y un empate, este último por el debut de las Clasificatorias a Qatar 2022 (igualaron 2-2 en Asunción).

La Selección Peruana tendrá un último entrenamiento este jueves, para definir el once que arrancará contra Paraguay, en busca del pase a los cuartos de final. Ricardo Gareca podrá contar con su plantel completo, luego de que Lapadula y Callens pudieran recuperarse del partido contra Venezuela; además, Ramos también estará disponible.

Sobre el encuentro, Wilder Cartagena sostuvo para RPP Perú no llega como favorito, aunque “los rivales saben que somos duros, pero nosotros sabemos que todos son difíciles también, sabemos que va a ser muy complicado. Creo que contra Paraguay no hay favorito, es parejo”.

Por su parte, la delegación de Paraguay llega con una baja importante: Miguel Almirón. El atacante del Newcastle United sufrió un edema muscular durante el último partido contra Uruguay, por lo que quedó descartado para el duelo del viernes. En su reemplazo podría estar Óscar Romero del San Lorenzo, aunque la prensa guaraní señala a Alejandro Romero, extremo en el Al-Taawoun FC.

