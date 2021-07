A un día del partido de Perú vs. Brasil, Ricardo Gareca ensayó dos esquemas de juego, ante la ausencia de André Carrillo, de quien aún no define quien será su reemplazo en el campo de juego ante el equipo de Tité. El ‘Tigre’ tendría pensado recién definir su once el lunes para el arranque del cotejo, ya que podría apostar por una formación que mantenga el orden ofensivo o apostar por uno más defensivo ante el ‘Scratch’.

En la práctica que se dio esta mañana en el estadio Nilton Santos, el estratega argentino probó en primera instancia con el 4-2-3-1, con Raziel García en el puesto de la ‘Culebra’ por el extremo. No obstante, en un segundo intento por encajar un esquema de juego, Gareca apostó con una línea de cinco en la defensa.

En el último partido de Perú, Gareca jugó con Anderson Santamaría en la zaga, y si bien tuvo un buen desempeño, no fue incluido en la segunda alineación de esta mañana, siendo igual el caso para Christian Ramos. La barrera de cinco estuvo conformada por Jhilmar Lora (quien debutó contra Paraguay), Miguel Araujo, Luis Abram, Alexander Callens y Marcos López, ambos recién recuperados por el estratega argentino.

Quien tiene experiencia enfrentando a Brasil es Abram; además, en el amistoso que se tuvo en el 2019 también le llegó a anotar un tanto, de cabeza en una jugada de pelota parada. Esto crucial, porque las situaciones de peligro que mejor han resultado a Perú ha sido en área rival, ya sea por un tiro de esquina o tiro libre. El ‘Tigre’ aún no define al equipo, siendo la suspensión de ‘Andle’ un duro golpe para él en su planteando. Gareca busca la pieza correcta para llegar a la final.

Los jugadores que le marcaron a Brasil

En los nueve partidos que se ha jugado contra Brasil en la ‘era Gareca’, en cinco de ellos se ha marcado al menos un gol. Christian Cueva fue el primero en hacerlo, desde que llegó el ‘Tigre’, marcándole el tanto del descuento en choque por la Copa América de Chile 2015.

Otros dos jugadores que también le han anotado un gol a la ‘Canarinha’ y que podrán estar para el choque de este lunes, por las semifinales, son Luis Abram y Renato Tapia. Este último se dio a los 59′ del encuentro entre ambas delegaciones por las Eliminatorias a Qatar 2022.





Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.





TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Gianluca Lapadula fue una de las figuras en la clasificación de la selección peruana ante Paraguay por la Copa América. El delantero peruano ha ido evolucionando favorablemente con la blanquirroja y en el siguiente video conocerás los registros que lo confirman.