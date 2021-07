En los últimos años, la Selección Peruana ha demostrado una de las mejores versiones en su historia. Después de varias décadas llenos de fracasos, la llegada de Ricardo Gareca le cambió la cara a un equipo que parecía estar predestinado a convivir por el sendero lúgubre de los resultados adversos.

Hoy, cada vez que un entrenador de otro país se refiere a la Blanquirroja, sobran los halagos. Esto fue los que sucedió con Eduardo Berizzo en la previa del choque entre Perú y Paraguay por los cuartos de final de la Copa América.

“Perú es una selección que lleva mucho tiempo jugando junta. Es un equipo de buen pie, con un ataque que acelera, de buena asociación, un medio del campo de grandes elaboradores y en banda con gente rápidas. Tenemos mucha ilusión puesta en el partido y saldremos a demostrarlo”, sostuvo en conferencia de prensa.

El ‘Toto’ también reveló los argumentos, tanto mentales como futbolísticos, que tendrá que presentar la Albirroja para poder dejar fuera del certamen al conjunto peruano.

“Jugar bien al fútbol, tener confianza, tener convicción, lo que venimos demostrando. El partido será cerrado, tenemos que presionar bien, usar el balón, que lo venimos haciendo mucho y hacer de la posesión nuestra línea de juego. En el duelo de quitarnos el balón unos a otros estará la clave”, precisó.

Desde el país guaraní la expectativa no es de las mejores para el encuentro de este viernes. Berizzo ha sido blanco de críticas e incluso se pide su salida, producto del juego mostrado en la fase de grupos.

“Si todos los partidos han tenido algo en común es que aun no jugando bien, hemos competido hasta el final. En los partidos que perdimos, el equipo dio la cara, tuvo actitud y llevó al rival a retroceder, como contra Argentina y Uruguay; y los que ganamos, lo ganamos con justicia. Debemos seguir en esa línea, sabiendo que en este partido (ante Perú), los errores no se disculpan y no hay que cometerlos”, zanjó.





