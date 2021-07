A poco del inicio del Perú vs. Paraguay, es imposible no mirar de reojo el caso de Lionel Messi, astro argentino que se quedó sin club, luego de finalizar su contrato con FC Barcelona el pasado 30 de junio. Como él, algunos otros jugadores también pasarán a disputar la siguiente jornada en calidad de libres.

El primer caso en la escuadra blanquirroja es el de Luis Abram. Hace unos días, el defensor se despidió de Vélez Sarsfield de Argentina, escuadra con la que no renovará para poder analizar una oferta del fútbol europeo que lo ronda hace ya un buen tiempo y que, hoy en día, lo deja ‘libre’.

Sin embargo, no es el único que podría pisar el verde en el Perú vs. Paraguay sin equipo, ya que la misma suerte tiene Wilder Cartagena, quien acaba de desvincularse de Godoy Cruz, también de la Superliga Argentina, siendo los directivos del ‘Tomba’ quienes señalaron que esto se dio por temas económicos.

Cabe destacar que la última vez que la Selección Peruana disputó un encuentro oficial con un jugador, en condición de libre, fue el 13 de octubre de 2020, en la derrota 4-2 ante Brasil por las Eliminatorias, siendo Jefferson Farfán el jugador ‘libre’ requerido por Gareca para ese choque. Días antes, el mismo ‘Jeffry’ había tenido unos minutos ante Paraguay en el empate 2-2, en Asunción.

Las dudas del ‘Tigre’ para el Perú vs. Paraguay

En conferencia de prensa, el ‘Tigre’ indicó que el zaguero de la MLS se encuentra recuperado, aunque se sabe que aún no trabaja a la par del grupo. No obstante, la palabra final lo tendrá el departamento médico de la selección. “Alexander [Callens] creo que va a estar con lo justo. No hubo ruptura y eso le permite entrenar y prepararse. Lo evaluaremos mañana con el departamento médico. Recién mañana resolveremos”, precisó el estratega argentino.

Además, se refirió al desenvolvimiento que viene teniendo los defensas en la Copa América. Esto a propósito de que Anderson Santamaría estuvo en el ’11′ durante la práctica del último jueves. La otras cartas con las que cuenta son Luis Abram y Miguel Araujo. “(Está) trabajando muy bien y todos los centrales lo están haciendo”. Bajo esa línea, el ‘profe’, a su vez, confesó que “la idea es que los centrales tengan minutos”, siempre con la consigna de saber con qué jugadores podrá contar a futuro, en especial, para duelos por Eliminatorias.

