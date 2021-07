La unidad que rige dentro de la Selección Peruana es más que conocida, especialmente, por el respeto que hay entre los jugadores del equipo de Ricardo Gareca. Si bien se ha sumado recién al elenco ‘bicolor’, Santiago Ormeño también se ha ganado el cariño del equipo, no solo por su buen juego, también por la admiración que tiene hacia sus compañeros en las prácticas en Brasil.

En especial a uno: André Carrillo, a quien destacó como uno de los mejores exponentes de Perú, por las cualidades que tiene dentro del campo. Así lo dio a conocer el futbolista de León en una entrevista para FPF Play, donde le consultaron por el jugador que más le sorprendió en la Blanquirroja.

“Qué jugador me llamó la atención... Es la selección, ¿no? Creo que todos son absolutamente capaces, pero me gusta mucho en lo personal André Carrillo”, sostuvo el atacante. “No sé, creo que es muy fino para jugar. Es demasiado rápido, es inteligente, fuerte, tiene casi todas las cualidades que necesita un futbolista de élite”, indicó el jugador, quien espera tener minutos de juego en los cuartos de final frente a Paraguay.

Buen ambiente en la selección peruana

Este jueves, el elenco de Gareca sumará su última práctica antes del partido frente a Paraguay, por los cuartos de final de la Copa América. La Selección Peruana viene trabajando para ajustar detalles en su esquema táctico, a fin de asegurar su pase a la semifinal; sin embargo, siempre hay espacio para la ‘chacota’.

Esto quedó en evidencia, luego de que al término del ‘camotito’. Aldo Corzo terminó perdiendo el juego de los pases cortos, por lo que sus compañeros no dudaron en ‘apanarlo’. Con el mensaje “¿Quién perdió el ‘camotito’?”, la selección compartió el video donde se vio la dinámica del equipo, durante las prácticas en el Centro del Club Atlético Goianiense.

El entrenamiento de este jueves -también en el CT de Atlético Goianense- servirá para que el DT de la Selección Peruana realice los últimos ajustes respecto al once que mandará contra el equipo de Berizzo. Un detalle importante, Christian Ramos también está a disposición luego de que cumpliera su fecha de suspensión con Venezuela. Continúa el buen ambiente en la ‘Sele’.





