Perú buscará asegurar un lugar en los cuartos de final de la Copa América 2021 cuando enfrente a Venezuela en Brasilia. La ‘Vinotinto’ saldrá con sus mejores armas debido a que también tienen opciones de avanzar a la siguiente etapa, por ello, promete ser un partido muy intenso.

José Peseiro, entrenador del cuadro llanero, podrá contar con su plantel completo luego de sufrir una dura crisis por coronavirus en la primera parte del torneo, por ello, confía en sacar un resultado positivo.

“Los jugadores que estaban afuera eran los referentes, los que siempre están jugando en el equipo nacional. Por eso los mantuvimos ahí recuperándose. Las dudas que todos tenemos es poder manejar y elegir los que están en mejores condiciones para jugar”, dijo Peseiro en rueda de prensa en la previa del partido.

Venezuela sufrió la baja de 15 futbolistas por un contagio masivo a días de iniciar la competición. El entrenador todavía no ha definido cuál será su oncena titular ante Perú.

Al ser consultado sobre si todos están en condiciones de estar desde el pitazo final, José Peseiro explicó: “¿Todos están al 100%? No. Pero seguro que van a dar el 100%. Los jugadores que vienen, pueden aportar otras características para jugar al fútbol, pero no me desagrada el fútbol que hemos jugado hasta ahora”.

“Tenemos conciencia de la fuerza que tiene Perú, pero también tenemos conciencia de la fuerza mental del grupo que tenemos sus ganas y la voluntad de estar en cuartos de final. Por eso tenemos que respetarlo porque tiene cosas buenas, pero sin miedo”, arrancó diciendo sobre la selección peruana.

José Peseiro aseguró que la Vinotinto buscará por todos los medios hacerle daño a la selección peruana y buscar la victoria. “Mañana tenemos un partido de pelea, de organización y sacrificio. También de atacar, porque queremos atacar”.

El técnico llanero cerró la rueda de prensa destacando el rendimiento de Venezuela. “Hasta ahora hicimos un trabajo fantástico por la capacidad de pelear y luchar. Estamos organizados y concentrados. Hicimos buenos partidos contra Brasil, Colombia y Ecuador”.





