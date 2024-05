Toda la información. Alianza Lima y Colo Colo tienen pactado un compromiso para este miércoles 15 de mayo del 2024, a partir de las 7:00 p.m. en el Alejandro Villanueva, por la fecha 5 de la fase de grupos en la Copa Libertadores 2024. La escuadra de Alejandro Restrepo saldrá con todo para sumar su primera victoria en esta edición del certamen, mientras que el elenco chileno peleará por escalar en la tabla de posiciones y, claro, así colocarse en zona de clasificación a los octavos de final.

Los blanquiazules llegan a este compromiso, luego de una importante victoria (2-0) sobre Sport Huancayo. Si bien fue un triunfo clave para los íntimos, la victoria de Universitario de Deportes (4-1) ante Sporting Cristal, ocasionó que el margen de puntos que los separa (6 unidades) se mantenga y, a falta de dos jornadas para el término del Apertura, el panorama es complicado para los victorianos.

Con relación a la Copa Libertadores, Alianza Lima acumulan tres empates y una derrotas, en lo que va de la fase de grupos, con dos goles a favor y tres en contra. Aunque no son los mejores resultados, se les puede dar la vuelta, ya que, además del duelo de este miércoles, también está pendiente el choque ante Fluminense, aunque este será en Brasil. Esto abre la posibilidad y aumenta la responsabilidad de lograr un triunfo en casa ante el ‘Cacique’.

Al respecto, Carlos Zambrano fue claro al mencionar que ““Estamos compitiendo, siempre hay cosas por corregir, el grupo está fuerte mentalmente, el miércoles es un partido clave y si lo ganamos creo que seguimos en carrera, ya que luego viene Brasil y es mucho más duro, creo que definimos acá en casa”, en diálogo con TV Perú Deportes.

Por su parte, Colo Colo se ubica en el tercer lugar de la tabla del Grupo A con 4 puntos, tras caer por la mínima diferencia ante Fluminense (en Santiago) y perder por 2-1, en Brasil, igualar 0-0 con Alianza Lima, en el Monumental de Chile y ganarle a Cerro Porteño, en casa.

Como dato adicional, el elenco ‘Cacique’ llegará pronto a la capital, con la intención de sumar -al menos- un día más de entrenamientos el martes, donde definirán al equipo con el que saltarán al campo y las variantes que usarán.

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs Colo Colo?

El partido entre Alianza Lima vs Cerro Porteño está programado para este miércoles 15 de mayo desde las 7:00 p.m. según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile y Brasil el duelo comenzará a las 9:00 p.m., en Venezuela y Bolivia a las 8:00 p.m., en México a las 6:00 p.m., mientras que en España a las 2:00 a.m. del jueves.

¿En qué canal ver Alianza Lima vs Colo Colo?

El partido entre Alianza Lima vs Cerro Porteño se disputará en el estadio Alejandro Villanueva y será transmitido para todo el Perú por la señal exclusiva de ESPN, disponible en la parrilla de canales de Movistar TV, DIRECTV, Claro TV y Best Cable, además de su versión de streaming a través de Star Plus,. Recuerda que también podrás vivir el minuto a minuto de este encuentro por la web de Depor.





