Bryan Reyna es un jugador que se caracteriza por su velocidad y ese uno contra uno que vuelve loco a los defensores que les toca marcarlo. Estando abajo en el marcador, Juan Cruz Real lo mandó al terreno de juego en la etapa complementaria, sabiendo que necesitaba de su habilidad para soñar con la remontada ante Racing Club. Así pues, el atacante peruano brilló con su desequilibrio para propiciar el descuento de Belgrano.

La jugada nació por la banda derecha, cuando Francisco Facello vio que Reyna le marcaba la diagonal para internarse dentro del área. Tras recibir el pase con mucha presión por la marca de su rival, Bryan aplicó su potencia para llegar hasta línea de fondo y así quedar mano a manos para la asistencia o la definición. En otro contexto posible hubiera decidido mal, como pasaba en Alianza Lima, pero esta vez no.

El ‘Picante’ levantó la cabeza y tomó la mejor decisión al tener el ángulo cerrado para ensayar un remate a la portería, ya que Franco Jara llegaba solo desde atrás y tenía un mejor panorama para definir ante la portería de la ‘Academia’. De esta manera, sorprendiendo a toda la zaga racinguista, el ariete del ‘Pirata’ venció a Facundo Cambeses y decretó el 3-4 parcial (81′).

Esto no quedó aquí, pues a pesar que faltaban pocos minutos para que finalice el compromiso, Belgrano no bajó los brazos y siguió insistiendo en campo rival, presionando la salida de Racing y buscando aprovecharse de cualquier resquicio. Esa insistencia tuvo premio a los 85′, cuando Ignacio Galván quiso jugar hacia atrás y le regaló el balón a Jara, quien no perdonó en el mano a mano y completó su ‘hat-trick’ para firmar el 4-4 definitivo.

En cuanto a Bryan Reyna, si bien no es titular indiscutible en el combinado cordobés, habla muy bien de él que siga siendo determinante cuando su equipo lo necesita. Desde antes se sabía que no iba a ser fácil este regreso al extranjero, sobre todo porque no tuvo un buen paso por Alianza Lima y se marchó sin concretar todo lo que insinuó a comienzos del año pasado. Así pues, veremos si a partir de esto Juan Cruz Real empieza a darle alguna oportunidad como inicialista.

Revisando sus números, el delantero de 25 años ha disputado hasta la fecha un total de 15 partidos, contabilizando los que jugó en la Copa de la Liga Profesional, Copa Argentina, Copa Sudamericana y Liga Profesional. Asimismo, registra dos goles y dos asistencias. Es de vital importancia para él que siga entrando como esta noche frente a Racing Club, ya que de eso dependerá las chances que podrá tener como titular de aquí en adelante.





¿Qué se le viene a Belgrano?

Luego de este empate por 4-4 con Racing Club, Belgrano volverá a tener actividad la próxima semana, cuando reciba a Real Tomayapo por la quinta jornada del Grupo C de la Copa Sudamericana 2024. Dicho compromiso está programado para el miércoles 15 de mayo desde las 5:00 p.m. (horario peruano, con dos horas más en Argentina), se disputará en el Estadio Julio César Villagra y será transmitido en exclusiva para toda Latinoamérica por DSports, disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, además de su versión de streaming en DGO.





