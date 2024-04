Este miércoles 3 de abril, Alianza Lima y Fluminense se miden por la primera fecha del Grupo A de la Copa Libertadores 2024. El encuentro será en el Estadio Alejandro Villanueva, que se ubica en la ciudad de Lima. El cuadro ‘blanquiazul’ buscará iniciar con el pie derecho en el torneo continental, pero al frente está el vigente campeón. A continuación, te contamos cómo llegan ambas escuadras, a qué hora comenzará y en qué canales de TV se podrá ver la transmisión del partido.

Alianza Lima llega a este partido tras vencer por 3-0 a Los Chankas en el Estadio Nacional, por la novena jornada del Torneo Apertura 2024. Regresó al triunfo luego de tres derrotas consecutivas en la Liga 1 Te Apuesto. Sumó 15 puntos y se ubica en la sexta posición. Hasta el momento, ha ganado cinco partidos y ha sido vencido en cuatro ocasiones.

Para el estreno en la Libertadores, el entrenador Alejandro Restrepo colocaría a los delanteros Hernán Barcos y Cecilio Waterman en la zona ofensiva. Asimismo, el cuadro ‘íntimo’ espera respaldarse en la experiencia copera del uruguayo Sebastián Rodríguez, quien a lo largo de su carrera tuvo 19 apariciones en la Copa (8 con Emelec y 11 con Nacional de Montevideo).

Entre los peruanos, estaría Carlos Zambrano en la defensa. El ‘Kaiser’, que anotó un doblete en el triunfo sobre Los Chankas, tiene 13 duelos jugados en la Copa Libertadores entre Alianza Lima y Boca Juniors. Luego de su actuación ante el cuadro andahuaylino, su tercer partido como ‘blanquiazul’ en el año -contando el amistoso con Blooming-, se ha vuelto a ganar a los hinchas y espera seguir por ese camino.

Fluminense, por su parte, llega a este encuentro tras igualar sin goles con Flamengo en el Maracaná, por la vuelta de las semifinales del Campeonato Carioca. Quedó eliminado porque en la ida había caído por 2-0. En aquella ocasión, el ‘Mengao’ ganó con goles de Everton y Pedro. ‘Flu’, como vigente campeón, es uno de los favoritos a obtener el título.





¿A qué hora juegan Alianza Lima vs. Fluminense?

Alianza Lima vs. Fluminense se jugará en el Estadio Alejandro Villanueva el miércoles 3 de abril. El partido comenzará desde las 7:30 p.m. en países como Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Chile, Brasil y Uruguay, el inicio del compromiso será a las 9:30 p.m. Por otro lado, en Venezuela y Bolivia, el encuentro será a la 8:30 p.m.





¿En qué canales ver Alianza Lima vs. Fluminense?

El partido Alianza Lima vs. Fluminense estará disponible para ver en ESPN y STAR Plus. En Argentina se podrá ver por la señal de Fox Sports. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Recuerda que en Depor tendrás una cobertura exhaustiva del evento, con los aspectos más destacados del encuentro.





Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO