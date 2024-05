A diferencia de lo que sucedió el año pasado, Alianza Lima tuvo un inicio de temporada muy irregular y le costó meterse en la pelea por el Torneo Apertura, el cual terminó siendo para Universitario de Deportes con total justicia. Así también lo consideró Carlos Zambrano, quien este lunes viajó a Brasil junto a la delegación de futbolistas blanquiazules previo al duelo con Fluminense por la Copa Libertadores.

Consciente de que ahora tendrán una nueva oportunidad en el Torneo Clausura, el ‘Kaiser’ apuntó a la posibilidad de disputar nuevamente la final del título nacional frente a la ‘U’, no sin antes enfocarse en el objetivo de este miércoles ante el ‘Flu’. “Sería lindo. Sería lindo una revancha para todos nosotros, pero vamos a paso a paso. Lo primero es intentar sacar puntos allá en Brasil y luego pensar en lo de acá”, manifestó.

En esa misma línea, el ‘León’ consideró que Universitario fue un justo ganador del Torneo Apertura y ahora le toca a Alianza Lima ponerse las pilas en el segundo semestre de la temporada para estar a la par. “Sí, se lo merecen, una final muy linda con Sporting Cristal y la ‘U’. Así es el fútbol, lamentablemente no pudimos estar nosotros, pero quedan seis meses más para tratar de pelear el título nacional”, agregó, en diálogo con los medios de comunicación.

Alianza Lima quedó fuera de la disputa por el primer certamen de la temporada, a raíz de derrotas claves ante rivales directos, como ante Universitario y Sporting Cristal, ambos en el Estadio Nacional. Asimismo, la irregularidad de varios titulares, las lesiones y traspiés impensados golpearon fuerte en tienda victoriano, por lo que no supieron reponerse a tiempo.

En ese sentido, si los ‘Íntimos’ terminan llevándose el Torneo Clausura y se ubican con la ‘U’ entre los dos primeros lugares de la tabla de posiciones acumulada, ambos clubes se enfrentarán en la llave decisiva para conocer al campeón de la Liga 1 2024. Para Alianza Lima esto sería especial, tomando en cuenta que el año pasado perdieron la definición con un global de 3-1 a favor de los de Ate.

En contraparte, Universitario podría tener la oportunidad de salir bicampeón en el año de su centenario, venciendo una vez más a su clásico rival. Todavía falta mucha tela por cortar, pero lo que sí es seguro, es que el Torneo Clausura tendrá a varios protagonistas. No solo Alianza Lima, la ‘U’ y Sporting Cristal pugnarán por proclamarse ganadores, sino también Melgar que anda en buen nivel y cerró el Apertura de manera espectacular.

En cuanto a la Copa Libertadores, Alianza Lima está en la obligación de hacer historia en Brasil y vencer a Fluminense para soñar con los octavos de final . No obstante, los pupilos de Alejandro Restrepo no dependen de sí mismos, pues también necesitan que Cerro Porteño y Colo Colo no pasen del empate. En todo caso, si derrotan al ‘Flu’ al menos podrían asegurarse un boleto a los play-offs de la Copa Sudamericana.

¿Cuándo juegan Alianza Lima y Fluminense?

Luego de perder por 3-0 ante Cusco FC en el cierre del Torneo Apertura, Alianza Lima volverá a tener actividad esta semana cuando visite a Fluminense, por la fecha 6 de la fase de grupos de la Copa Libertadores. Dicho compromiso está programado para el miércoles 29 de mayo desde las 7:30 p.m., se disputará en el Estadio Maracaná y será transmitido en exclusiva para toda Latinoamérica por ESPN, disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Movistar y Claro TV, además de su versión de streaming en Star Plus.





