Christian Cueva reveló detalles inéditos sobre lo que fue su último paso por Alianza Lima, en 2023. En una reciente edición del podcast Enfocados, de los exjugadores Jefferson Farfán y Roberto Guizasola, ‘Aladino’ confesó que le dolió mucho haberse lesionado y no haber jugado en un gran nivel en el club del cual es hincha. Además, señaló que tuvo discusiones con el entrenador de ese entonces, Guillermo Salas, y con uno de los delanteros del plantel del año pasado. Al final, respondió si le gustaría regresar algún día a La Victoria.

“Duele porque es Alianza, uno es hincha. Nunca me imaginé lesionarme tan temprano en el campeonato”, fueron las primeras palabras de ‘Cuevita’. Como se recuerda, el jugador de la Selección Peruana sufrió una lesión en el 2023 y estuvo jugando unos meses de esta forma. Después, por la gravedad, tuvo que iniciar un proceso de recuperación, que continúa hasta el día de hoy.

“Mi contrato iba a ser de un año, pero pidieron que sea de seis meses, como si fuera un ‘chibolo’. Querían ver cómo me comportaba. Yo recién me entero a los meses de llegar. Yo dije ‘vamos a darle, vamos a hacer una parrilla con la gente’. Ni eso funcionó”, señaló el exfutbolista de Al Fateh.

Cueva resaltó que “había un buen grupo” y que tenía “una buena relación con ellos”; sin embargo, tuvo problemas con el DT y con un delantero. “Pasaron situaciones que no me gustaron. De repente uno lo tuvo que hablar en su momento en cuatro paredes. Se los dije tal cual. Igual les deseo lo mejor. No (se comportaron), para nada. Si yo venía con la pata en alto hubiera sido diferente. Ellos saben quiénes son”, apuntó al respecto.

Recordemos que Christian llegó en calidad de préstamo a Alianza Lima desde el Al Fateh. Llegó a disputar 22 partidos en la pasada temporada, en los que poco pudo hacer para trascender en el juego. Dejó de formar parte de la institución ‘blanquiazul’ a finales de año, por lo que actualmente se encuentra sin club. Hoy en día, se está recuperando de su lesión en las instalaciones de la Videna, bajo la supervisión del comando técnico de la Selección Peruana.





Farfán se refirió al penal de Cueva en el Mundial

En el podcast, Jefferson Farfán reveló que le pidió a Christian Cueva patear el penal ante Dinamarca en la fase de grupos del Mundial de Rusia 2018; sin embargo, ‘Aladino’, quien estaba viviendo un gran momento en su carrera, estaba lleno de confianza y decidió ejecutarlo, pues a él le había cometido la falta en el área danesa.

“Le hacen el penal al ‘cholo’ y al fondo el profe (Ricardo Gareca) grita ‘Jefferson tú’ y el ‘cholo’ no soltaba la pelota. ‘Cholo por favor yo pateo’ y me dice ‘negro por favor estoy con confianza’ y entonces él pateó”, confesó la ‘Foquita’. Como se recuerda, ‘Cuevita’ envió el balón afuera y finalmente perdimos el partido por 1-0.

Pero el tema no terminó en el encuentro, pues llegando al hotel de concentración todos le reclamaron a Farfán por no haber pateado el penal ante Dinamarca. “¿Pero qué voy a hacer? ¿Le meto puñete, lo mato?”, añadió. Jefferson también mencionó que, pese a los gritos de Gareca, Cueva hacía como que no lo veía para poder ejecutar el disparo.





