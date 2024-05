El último domingo se emitió una nueva edición de Enfocados, programa conducido por Jefferson Farfán y Roberto Guizasola, quienes esta vez tuvieron como invitado a Christian Cueva. Como era de esperarse, ‘Aladino’ no se guardó nada y dejó varias declaraciones para la polémica, como la que involucró a Waldir Sáenz, máximo goleador histórico de Alianza Lima e ídolo de la ‘Foquita’ y ‘Cucurucho’.

En una de las secuencias de Enfocados, la cual se caracteriza por preguntas al invitado para conocer su perspectiva respecto a la comparación de su carrera con la de otros jugadores, Cueva fue consultado sobre qué piensa de un mano a mano entre lo que hizo él y Waldir. Con un gesto que generó revuelo en las redes sociales, Christian minimizó lo hecho por Sáenz.

A modo de broma y riéndose junto a Farfán y Guizasola, ‘Cuevita’ sostuvo que el nombre de ‘Wally’ debió estar al inicio de las preguntas y no al final, más allá de que sea el ídolo de los dos exjugadores que lo estaban entrevistando. “Me voy a pasar a retirar. Hermano, acabo bien contigo, con Paolo Guerrero. Eso ponlo al principio. Con todo respeto, yo se que es su ídolo, pero no seas malo”, manifestó.

Si bien Farfán y Guizasola le pidieron que tuviera respeto con Waldir, pues es el goleador histórico de Alianza Lima e ídolo de muchos jugadores que pasaron por la institución victoriana, ‘Aladino’ fue más allá y agregó que en el exterior el exdelantero no rindió. “¿Y afuera?”, dijo, generando cierta indignación por parte de sus entrevistadores. Recordemos que ‘Wally’ solo llegó a jugar en Colorado Rapids y Unión de Santa Fe, donde no trascendió.

En defensa de su referente, la ‘Foquita’ le cuestionó a Cueva que explicara por qué dijo que Sáenz no marcó diferencias cuando le tocó emigrar al balompié del exterior. “¿Estás diciendo que afuera, mi goleador histórico, mi ídolo, no ‘chocolateó’?”, preguntó ‘JF10’, con cierta seriedad pero entendiendo que toda la conversación se prestó para la broma.

En la misma secuencia de Enfocados, Christian Cueva respondió que, más allá de lo que piense la gente, él siente que es y fue más que futbolistas de la talla James Rodríguez, Jorge Valdivia, Reimond Manco, Jefferson Soteldo, Hernán Barcos, Roberto ‘Chorri’ Palacios y André Carrillo. Asimismo, agregó que estos jugadores tuvieron una mejor carrera: Diego Forlán, Alexis Sánchez, Paolo Guerrero y el propio Jefferson Farfán.

El paso de Waldir Sáenz por Alianza Lima

Waldir Sáenz es el goleador histórico de Alianza Lima, con 176 goles en 349 partidos, además de estar en la tercera casilla de máximos anotadores del fútbol peruano, por detrás de Oswaldo ‘Cachito’ Ramírez y Sergio ‘Checho’ Ibarra. En el cuadro de la victoria, además de convertirse en un referente para los jugadores que coincidieron con él en el club, levantó cuatro títulos nacionales, en los años 1997, 2001, 2003 y 2004.

¿Qué se le viene a Alianza Lima?

Después de perder por 3-0 ante Cusco FC, Alianza Lima volverá a tener actividad esta semana cuando le toque visitar a Fluminense, por la última fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores. El dueño está programado para el miércoles 29 de mayo desde las 7:30, se jugará en el Estadio Maracaná y será transmitido por la señal de ESPN, además de su versión de streaming en Star Plus. Los victorianos necesitan ganar y esperar que Colo Colo y Cerro Porteño no pasen del empate, así tendrán chances soñar con pasar a los octavos de final.





