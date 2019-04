Alianza Lima: el curioso momento que protagonizó Miguel Ángel Russo con su chicle [VIDEO]

Alianza Lima perdió con Palestino por la fase de grupos de la Copa Libertadores 2019. Más allá del amargo momento que vivió Miguel Ángel Russo con el resultado, el DT de los íntimos protagonizó un curioso y divertido momento que fue captado por las cámaras de la Conmebol.

En su cuenta de Twitter Conmebol publicó el video con la siguiente descripción: "¡Un fenómeno! A Miguel Ángel Russo se le escapó el chicle, lo quiso atajar...pero falló. Igual, no se dio por vencido y lo fue a buscar al césped".

En efecto, al entrenador de Alianza Lima se le escapó el chicle de la boca al querer hablar en pleno partido y al poder atraparlo en el aire lo recogió del pasto y se lo volvió a llevar a la boca.

Alianza Lima: Mira el video aquí

Miguel Ángel Russo captado por la cámara de Conmebol. (Video: Conmebol)

Las reacciones en Twitter a lo que hizo el DT de Alianza Lima no se hicieron esperar: "Como dice el dicho 'Lo que no mata engorda' por eso el profe Miguel no dudo en recoger su chicle", "El Low sudamericano", "A él se le escapa el chicle, a Pedro Gallese la pelota y al equipo se le escapan las ganas", "No hay que darle gusto al diablo", apuntaron divertidos los hinchas.

El resumen del partido por la Copa Libertadores. (América TV)

