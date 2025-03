¡90 minutos lo separan de la gloria eterna! Alianza Lima está a un paso de escribir su nombre en la historia grande de la Copa Libertadores. Si logra eliminar a Deportes Iquique en la Fase 3, no solo asegurará su boleto a la fase de grupos del torneo continental, sino que también alcanzará un hito reservado para unos pocos elegidos: convertirse en el cuarto equipo en la historia en superar las tres etapas previas de clasificación. Pero eso no es todo, pues también sería el primer club peruano en conseguirlo, siendo este un logro que lo colocaría en una lista que no es para todos dentro del fútbol sudamericano. ¿Podrán los de Néstor Gorosito completar la hazaña?

La expectativa en la hinchada blanquiazul es enorme, y no es para menos. Después de años de lucha en el torneo más prestigioso del continente, Alianza Lima tiene la oportunidad de romper barreras y demostrar que está listo para competir al más alto nivel. La clasificación a la fase de grupos no solo representaría un gran logro deportivo, sino que también significaría un impulso económico clave para el club.

El camino no ha sido fácil. Desde la Fase 1, el equipo de ‘Pipo’ Gorosito ha tenido que sortear duros desafíos, enfrentándose a rivales aguerridos y mostrando carácter en momentos clave. Ahora, ante Deportes Iquique, Alianza Lima deberá exhibir su mejor versión, combinando solidez defensiva, contundencia en ataque y una mentalidad ganadora para sellar su pase a la siguiente ronda y hacer historia en la copa.

Más allá de lo estadístico, esta clasificación marcaría un antes y un después para el fútbol peruano. Ser el primer equipo del país en superar las tres rondas previas de la Libertadores colocaría a Alianza en un sitio de honor, demostrando que los clubes nacionales pueden pelear de igual a igual en el ámbito internacional. La historia está a 90 minutos de distancia, y los ‘Íntimos’ tienen todo en sus manos para hacerla realidad.

El primer club en lograr este hito fue Guaraní de Paraguay en la edición 2020, cuando dejó en el camino a San José de Bolivia, al poderoso Corinthians de Brasil y finalmente a Palestino de Chile. Ese mismo año, Barcelona SC de Ecuador también alcanzó este hazaña tras eliminar a Progreso de Uruguay, Sporting Cristal de Perú y Cerro Porteño de Paraguay, demostrando un nivel excepcional en las rondas previas.

Más recientemente, en 2022, Olimpia de Paraguay se convirtió en el tercer equipo en lograrlo, tras superar a la Universidad César Vallejo de Perú, Atlético Nacional de Colombia y Fluminense de Brasil, en un camino lleno de desafíos. Ahora, Alianza Lima tiene la oportunidad de escribir su propio capítulo en esta historia exclusiva del fútbol sudamericano. El reto es grande, pero la recompensa es aún mayor.

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs. Iquique?

El compromiso de vuelta entre Alianza Lima vs. Iquique está programado para el martes 11 de marzo. De acuerdo con la programación oficial, el partido se jugará a las 5:00 p.m., en países como Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Brasil, Chile y Paraguay, por su parte, el duelo iniciará a las 7:00 p.m.; mientras que en Venezuela y Bolivia a las 4:00 p.m.

¿En qué canales ver Alianza Lima vs. Iquique?

El partido entre Alianza Lima vs. Iquique contará con la transmisión exclusiva de ESPN para toda Latinoamérica, canal disponible en la parrilla de DirecTV, Movistar TV y Claro TV, además de su versión de streaming, en la plataforma de Disney Plus. Asimismo, te recordamos que podrás seguir el minuto a minuto del encuentro a través de Depor. ¿Te lo piensas perder?

Alianza Lima vs. Iquique se ven las caras por la Fase 3 de la Copa Libertadores 2025 (Foto: @ClubALoficial).

¿Cuándo vuelve a jugar Alianza por la Liga 1?

Luego de vencer por 2-1 a Deportes Iquique por la Copa Libertadores 2025, Alianza Lima volverá a tener actividad esta semana cuando reciba a Ayacucho FC, por la quinta jornada del Torneo Apertura de la Liga 1 Te Apuesto 2025. Dicho compromiso se disputará este viernes 7 de marzo desde las 7:00 de la noche (hora peruana) y tendrá lugar en el Estadio Alejandro Villanueva, en La Victoria.

En cuanto a la transmisión del partido, esta quedará a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), canal disponible en la parrilla de teleoperadoras como DirecTV, Claro TV y Best Cable, además de su versión de streaming en las plataformas de L1 Play, DGO, Zapping y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas alternativas para ver el duelo, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto en Depor.





