Alianza Lima integra el grupo H en la Copa Libertadores 2022 con River Plate, Colo Colo y Fortaleza. Los rivales ya comenzaron a pronunciarse acerca de los que significará la competencia y uno de ellos fue el DT del cuadro chileno, Gustavo Quinteros, quien llenó de elogios al club blanquiazul.

En conferencia de prensa, el director técnico argentino también recordó que entre el club peruano y el ‘Cacique’ se formó un lazo de amistad. Como se sabe, el conjunto victoriano perdió a su plantel en un accidente aéreo en 1987 y los ‘Albos’ presentaron algunos jugadores.

“Alianza Lima es un grande de Perú, va a ser un rival muy duro más allá de la hermandad entre ambos clubes. Trataremos de jugar al 100 para ganar los puntos y avanzar de fase”, señaló el Gustavo Quinteros que asumió la dirección técnico de Colo Colo en octubre 2020 y lo salvó del descenso.

De la misma manera, consideró que el equipo no se perjudicará al trasladarse a otras ciudades. “Buenos Aires queda cerca y Lima también. Los viajes siempre preocupan por los tramos, horarios, descanso, etc. Yo creo que fue bastante bueno el sorteo en ese sentido, no tenemos viajes tan largos”, añadió.

Es importante mencionar que Gabriel Costa, volante del cuadro chileno, se reencontrará con su exequipo. El volante uruguayo nacionalizado peruano jugó en el club blanquiazul desde el 2014 hasta el 2015 y luego, vistió al camiseta de Sporting Cristal con la que le anotó al elenco íntimo.

Alianza Lima no tiene mucha suerte en la Copa Libertadores

La última vez que Alianza Lima ganó un encuentro en la Copa Libertadores fue en 2012. La escuadra dirigida por Soto, en ese entonces, venció por 1-0 a Nacional de Uruguay en Lima con gol de José Carlos Fernández. Desde ese momento, pasó 23 partidos (19 derrotas y 4 empates) sin conocer victorias.





