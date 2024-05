Parecía que la noche iba a ser perfecta para Alianza Lima: Hernán Barcos se hizo presente en el primer round y, en las primeras incidencias del segundo tiempo, Damián Pizarro miró la tarjeta roja. Sin embargo, Colo Colo -en una jugada aislada- encontró el 1-1 gracias a Arturo Vidal. El resultado y el desarrollo del compromiso, dejó a los dirigidos por Alejandro Restrepo en una situación delicada en la fase de grupos de la Copa Libertadores (últimos y con cuatro unidades) y, por supuesto, con bronca. Y es que era una oportunidad perfecta para alcanzar el segundo lugar de su llave.

Pese a que la atmósfera a nivel de resultados no es la de las mejores, el DT colombiano señaló que está tranquilo por el compromiso de sus dirigidos. Todo ese escenario va a tener que ser un impulso para los blanquiazules de cara al desafío que tienen ante Fluminense en Río de Janeiro. No solo está la tarea compleja de afrontar un duelo en el Maracaná, sino también de romper una racha negativa: nunca han podido ganar en Brasil.

No es un secreto que los equipos brasileños son fuertes en casa en Copa Libertadores y, en los últimos años, las escuadras peruanas no han podido sacar ventaja. Alianza Lima no es ajeno a esta situación, pero el próximo 29 de mayo buscará una victoria que podría insertarlo en octavos de final o en la ronda de 16vos de la Copa Sudamericana.

La última vez que jugó en tierras brasileñas fue el 28 de junio de 2023 ante Athletico Paranaense, con una derrota por 3-0 que los eliminó del certamen. En aquella temporada, también tuvo a Atletico Mineiro en su grupo y en calidad de visita también cayó (2-0).

A lo largo de su historia, los íntimos enfrentaron a Paranaense, Atlético Mineiro, Botafogo, Cruzeiro, Fluminense, Fortaleza, Gremio, Guaraní, Internacional, Palmeiras, Sao Caetano, Sao Paulo, Sport Recife y Vasco da Gama. Sin embargo, solo registró empates y derrotas. En total, son 18 los partidos que no ha podido ganar, según información de Son Datos No Opiniones.

Partidos Athletico Paranaense 3-0 Alianza Lima (2023) Atlético Mineiro 2-0 Alianza Lima (2023) Fortaleza 2-1 Alianza Lima (2022) Internacional 2-0 Alianza Lima (2019) Palmeiras 2-0 Alianza Lima (2018) Vasco 3-2 Alianza Lima (2012) Sao Paulo 4-0 Alianza Lima (2007) Sao Paulo 3-1 Alianza Lima (2004) Sao Caetano 4-0 Alianza Lima (2002) Athletico Paranaense 2-0 Alianza Lima (2000) Gremio 2-0 Alianza Lima (1997) Cruzeiro 2-0 Alianza Lima (1997) Guaraní 1-0 Alianza Lima (1988) Sport Recife 5-0 Alianza Lima (1988) Palmeiras 4-0 Alianza Lima (1979) Guaraní 2-0 Alianza Lima (1979) Cruzeiro 7-1 Alianza Lima (1976) Botafogo 2-1 Alianza Lima (1963)

Hasta el momento, Alianza Lima no sumó de a tres en la Copa Libertadores 2024: registra cuatro empates en cinco partidos y se ubica en el último lugar de su grupo con 4 puntos. Para poder clasificar, tendrá que ganar y esperar una derrota de Colo Colo, que jugará en casa ante Cerro Porteño.

¿Qué dijo Alejandro Restrepo sobre Alianza Lima?

Alejandro Restrepo tiene claro que las chances de clasificar en la Copa Libertadores no han culminado y, sobre esta situación, mencionó que esperarán el resultado de sus rivales para poder plantear el partido que se viene. Además, ha destacado el buen rendimiento de los suyos en los últimos duelos.

“Estamos en un lugar complicado si vamos a hablar de puntos. Hay un partido por jugarse mañana (hoy se miden Fluminense vs. Cerro Porteño) y debemos aguardar a saber si llegaremos a la última fecha con opciones. El rival se va igual, se define en la última fecha. Ojalá tengamos esa oportunidad”, dijo.

A su vez, indicó que “era cerrar el partido y que no ocurriera un accidente, que fue lo que sucedió, un accidente del fútbol. No sé si este fue el mejor partido, con Fluminense pudimos ganar, con Cerro tuvimos un gran primer tiempo. Hicimos un partido de nueve de diez puntos”.

¿Qué se viene para Alianza Lima en Libertadores?

Luego de su partido ante Colo Colo, por Copa Libertadores, Alianza Lima tendrá que medir fuerzas con Fluminense por la sexta jornada de la fase de grupos en la presente edición del certamen continental, en compromiso programado para el miércoles 29 de mayo desde las 7:30 p.m. (horario peruano).

Es preciso señalar este duelo se disputará en las instalaciones del estadio Maracaná, en la señal de ESPN y STAR Plus para Latinoamérica. La programación, según la zona horaria de diversos países, irá desde las 7:30 p.m. según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile y Brasil el duelo comenzará a las 9:30 p.m., en Venezuela y Bolivia a las 8:30 p.m., en México a las 6:30 p.m., mientras que en España a las 12:30 a.m. del jueves 30.





