La polémica continúa. Antonio Ibáñez de Alba, creador del sistema VAR, dio a conocer su punto de vista tras el partido entre la Selección Peruana y Uruguay, el mismo que dejó una jugada que dio la vuelta al mundo y que, bajo su perspectiva, no se definió de la manera correcta.

“Todas las imágenes son manipulables, no son fiables y no se rigen a la realidad. En esta jugada puntual, se ve que el portero coge el balón dentro de su propio arco. Sin embargo, la línea superior está manipulada y hacen creer que la pelota no ingresó por completo”, sostuvo el experto en diálogo con Radio Ovación.

Por otro lado, Antonio Ibáñez de Alba también criticó la ausencia del chip dentro del balón de la competición, decisión que no comparte debido a que considera que ayudaría muchísimo a los jueces a no cometer tantos errores que perjudiquen a un equipo.

“Si hubiera habido chip en la línea del arco y en la pelota que se usó para el partido, no habrían problemas en estos momentos, pero ni a la FIFA, ni a la UEFA les interesa corregir estos detalles porque solo quieren confundir más”, acotó.

Todo listo para el Perú vs. Paraguay

En Lima, Perú vs. Paraguay chocarán la próxima semana, por la última jornada de las Eliminatorias a Qatar 2022. El elenco dirigido por Ricardo Gareca está a un partido de asegurar su pase al Mundial, para ello deberá ganar para tener el cupo asegurado. No obstante, los ‘guaraníes’ no dejarán pasar la oportunidad de sumar su última victoria.

La Selección Peruana está obligada a ganar. Luego de la jornada 17, el cuadro blanquirrojo está solo a un paso de conseguir el ansiado cupo al Mundial, luego del choque que tuvo contra Uruguay en Montevideo. Eso sí, Ricardo Gareca sabe que este duelo tendrá que tener algunos ajustes.





