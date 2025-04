¡No todas las noches son perfectas, pero esta fue inolvidable para Alianza Lima! Tras la épica victoria 3-2 sobre Talleres en Matute, los ‘Blanquiazules’ celebraron un triunfo que los mantiene con vida en la Copa Libertadores 2025. Sin embargo, no todos terminaron completamente satisfechos. Guillermo Enrique, habitual figura en el once ‘Íntimo’, se mostró autocrítico con su actuación y hasta confesó sentirse frustrado por no haber estado tan preciso como en otras ocasiones. Aun así, dejó claro que la alegría por el equipo está por encima de lo individual.

El conjunto ‘Íntimo’ logró un triunfo vital ante un rival directo y, con ello, sumó 4 puntos que lo mantienen firme en la pelea por un lugar en los octavos de final. La emoción fue total en Matute, tanto en las tribunas como en el campo. Pero mientras los abrazos y cánticos llenaban el ambiente, Guillermo Enrique no pudo ocultar su molestia interna. Aunque celebró con el grupo, dejó claro que no se sintió a gusto con su rendimiento personal, especialmente en un partido de tanta importancia.

“Estoy contento, feliz por mis compañeros, por el equipo, el grupo. La verdad que estoy muy conforme. Yo me voy un poco enojado y frustrado por el partido que hice, y eso no tiene nada que ver con la lesión, porque estoy bien para seguir jugando. No demostré realmente lo que puedo llegar a dar. Se vio en el partido. Estuve muy impreciso, muy errático en muchas cosas. Me voy con mucha bronca a mi casa en lo personal”, declaró Enrique, siempre exigente consigo mismo.

El partido no estuvo exento de tensiones. Cerca del cierre del primer tiempo, Enrique protagonizó una jugada llamativa en la esquina del campo de Alianza, dominando el balón con toques sutiles que no cayeron al suelo. Esto desató la molestia de los jugadores de Talleres, quienes interpretaron el gesto como una provocación. La escena terminó con un cruce caliente entre jugadores antes de que todos se dirigieran al descanso, en un altercado donde también intervino Néstor Gorosito.

“Es normal en el fútbol. Cuando algo no le gusta al rival o piensan que los estamos sobrando y eso no es así. No quiero que lo tomen de esa manera. Yo soy muy respetuoso con todos los equipos. No soy de faltar el respeto a nadie. Quedó allí y yo fui y pedí disculpas. Obviamente con el respeto a cualquier equipo argentino”, explicó el jugador tras el pitazo final del Alianza Lima vs. Talleres por la Copa Libertadores, mostrando humildad y cabeza fría para cerrar el incidente.

Aunque la victoria dejó una marca positiva en la tabla y en el ánimo general del equipo, Enrique insistió en su autocrítica. “Siempre jugar contra un equipo argentino o brasileño en Sudamérica es complicado, difícil más en Libertadores. Contento por mis compañeros por el triunfo. Yo me voy amargado por eso. Es una victoria histórica. El grupo necesitaba este triunfo y más en casa”, comentó el lateral derecho, con sinceridad y visiblemente afectado por el partido.

Ya en un plano más personal, el argentino también aprovechó para destacar el rol clave de Gorosito en su carrera. Enrique reveló que atravesó un momento complicado en su vida, y que fue ‘Pipo’ quien le tendió la mano. “Siempre le voy a estar agradecido. Me trajo a este club cuando yo estaba perdido en Argentina, en un mal momento, con muchas lesiones y al borde del colapso. Hoy estoy bien, me recupero rápido y tengo muchas ganas de seguir dándolo todo por Alianza”, concluyó el lateral.

¿Cuándo vuelve a jugar Alianza Lima?

Luego de vencer por 3-2 a Talleres, Alianza Lima volverá a tener actividad esta semana cuando visite a Comerciantes Unidos, por la fecha 10 del Torneo Apertura 2025 de la Liga 1. Dicho compromiso está programado para el sábado 26 de abril, a partir de las 3:30 de la tarde (hora peruana) y se disputará en el Estadio Municipal Germán Contreras Jara.

En cuanto a la transmisión, esta quedará a cargo de Liga 1 MAX para toda América Latina, canal disponible en la parrilla de teleoperadoras como DirecTV, Claro TV, WIN y Zapping, además de su versión de streaming en la plataforma de L1 MAX. Ojo, si no cuentas con ninguna de estas alternativas, recuerda que podrás seguir el compromiso en Depor.

TE PUEDE INTERESAR