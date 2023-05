Alianza Lima cerró la noche del último martes con una amarga derrota (2-1) en su casa, el estadio Alejandro Villanueva, frente a Libertad de Paraguay. Si bien las reflexiones son muchas en el postpartido, para Hernán Barcos es preciso concentrarse en las posibilidades que aún tienen vigentes, ya que todavía quedan dos partidos más que podrían definir su continuidad en la Copa Libertadores.

Al respecto, el delantero íntimo aclaró que en el grupo G (donde compiten también con Paranaense y Atlético Mineiro) los cuatro clubes se encuentran en un punto en el que “ahora estamos todos más apretados. Nos quedan 6 puntos, matemáticamente se puede y hay que buscar conseguir una victoria en el próximo partido”. Un detalle a destacar es que el siguiente cotejo copero será nuevamente en Matute, esta vez, contra el ‘Gallo’.

Asimismo, explicó que “el primer gol por ahí sí fue por una desconcentración, pero ellos [Libertad] también son un buen equipo, nos crearon muchas situaciones y hay que tratar de corregir eso”. Cabe señalar que el primer tanto a favor de los paraguayos se dio en una jugada de pelota parada, donde lamentablemente, Santiago García tocó el balón y se generó un autogol: un bache que Alianza nunca supo remontar.

Por otro lado, respecto a las bajas que tiene el plantel en la actualidad, Barcos precisó que estas no condicionaron el partido, ya que la entrega de todos ellos está, jueguen o no. “Acá al que le toca jugar intenta hacer lo mejor, las bajas de Andrés Andrade y Gino Peruzzi se sienten ya que son importantes en el equipo, y dependiendo de cómo se quiera jugar se siente, pero todos estamos capacitados para poder jugar”.

La palabra del DT

Sin duda, el resultado obtenido el último martes, por la cuarta jornada de la fase de grupos en la Copa Libertadores, no fue el que Guillermo Salas y compañía quisieron sumar. No obstante, queda hacer un análisis de lo ocurrido y corregir, para continuar en competencia, tal y como el DT indicó. “A este nivel no podemos cometer esos errores [en los goles]. Estamos compitiendo en un nivel muy alto y cada error cuesta”, dijo el estratega nacional en conferencia de prensa.

Asimismo, ‘Chicho’ manifestó que fue un duro golpe el haber perdido así en Matute. “No esperábamos estar con el marcador en contra, más allá de que nos enfrentamos al campeón de Paraguay, estábamos ante nuestra gente y teníamos la obligación de ganar”, explicó. Eso sí, al igual que el ‘Pirata’, no dejó de lado las bajas que también jugaron en contra del plantel. Alianza aún tiene pie para luchar.





