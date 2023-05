No fue la noche que esperaban. Universitario de Deportes tuvo su primera caída en la Copa Sudamericana 2023, luego de perder por 1-0 frente a Goiás en el estadio Da Serrinha. Si bien con esta derrota han perdido el liderazgo del grupo G, el equipo todavía se encuentra con posibilidades de clasificación a los octavos de final, un hecho que resaltó el guardameta José Carvallo.

A su arribo en Lima, el jugador ‘merengue’ hizo un análisis del duelo y admitió que “la bronca de perder siempre incomoda. Definitivamente, un partido parejo, donde creo que lo justo era el empate, pero a veces pasan esas cosas. Un gol decidió el resultado, pero seguimos dependiendo de nosotros. El plantel dio el máximo, eso a uno lo deja tranquilo”.

Asimismo, precisó que todavía poseen chances de seguir en el certamen, ya que a la fecha se encuentran en el segundo puesto del grupo con 7 puntos, uno menos que Goiás. “No era el resultado que fuimos a buscar, pero lo importante es que faltan dos fechas más, de la Sudamericana, y dependemos de nosotros. Seguimos con toda la fe, está intacta, con toda la ilusión de poder clasificar”, explicó.

Un detalle que no pudo dejar de lado fue la pelea que se produjo en los pasillos del estadio brasileño, donde llegaron a ser agredidos con gas pimienta. “Lastimosamente hubo un percance con un desubicado, un jugador, yo no estaba, ya había entrado, pero me contó que comenzó a celebrar su triunfo frente a los chicos que estaban pasando y allí se armó todo”, indicó Carvallo a los medios de comunicación.

“Uno puede ganar, pero hay que saber hacerlo y ser respetuosos con el rival. Hizo eso y se reaccionó, después vinieron los recogebolas a lanzar cosas y al final la policía tiró -como vieron en el video- el gas pimienta, que prácticamente nos lo tiró a la cara, no al aire, sino directamente a nosotros. En Brasil pasan estas cosas, lamentablemente”, agregó.

Finalmente, se refirió al siguiente reto que tiene el equipo, esta vez, en el campeonato peruano. “Ahora nos metemos al torneo local, que es un partido complicado, un partido siempre difícil en Cajamarca, así que desde ahora a descansar, a concentrar y a pensar en el duelo del domingo”, sentenció.





