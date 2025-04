Una noche mágica se vivió en Matute, tras el partidazo que disputaron Alianza Lima frente a Talleres de Córdoba por Copa Libertadores. Sobretodo, por como se definió el partido en los últimos minutos donde el gran héroe de la noche fue Hernán Barcos que resolvió un duelo que parecía culminar en empate, pero que, incluso con un jugador menos, se llevaron los tres puntos que aún les da vida en el torneo internacional.

Al término del encuentro, el delantero argentino no ocultó su emoción por lo vivido en el Estadio Alejandro Villanueva. Con voz emocionada y rostro de satisfacción, el ‘Pirata’ describió como “soñado” el desenlace del partido. Sabía que el encuentro no sería sencillo, pero valoró el esfuerzo colectivo del plantel íntimo, que no bajó los brazos y supo reponerse cuando la adversidad se presentó en el campo.

“Sabíamos que iba a ser un partido difícil”, expresó. “Nosotros conseguimos dos goles, nos empatan, y al final, por suerte, lo pudimos ganar. Con confianza, sabiendo que encima teníamos un jugador menos, teníamos que ir a buscarlo. Necesitábamos una victoria y por suerte se la dio al final”. Para Barcos, la clave pasó por no rendirse y aferrarse a la esperanza, incluso cuando la situación parecía adversa.

Alianza Lima derrotó 3-2 a Talleres por la jornada 3 del Grupo D de la Copa Libertadores en Matute con doblete de Paolo Guerrero y gol de Hernán Barcos. (Foto: Jair Vásquez)

Y es que el partido frente a la ‘T’ se puso cuesta arriba, no solo por los dos goles que provinieron de error propios de los ‘íntimos’, si no también por la diferencia numérica en el campo de juego, pues Carlos Zambrano salió expulsado por doble amarilla. Lo que generó en Hernán unas ansias por dejar el banquillo y ponerse a la orden.

“Yo estaba con confianza, quería entrar, miraba cada rato al banco. Pero al final, por suerte el equipo nos metió y pudimos terminar el partido ganando. Creo que es lo que merecíamos”, añadió con orgullo tras todo el trajín que se vivió y sintiendo que pudo haber sido injusto si el resultado no hubiera sido favorable.

También se permitió reflexionar sobre el significado personal del gol convertido. “Puede ser uno de los más lindos, más emotivos. Hay varios, pero este, creo que por cómo se dieron las cosas, es uno de los más importantes”, afirmó. El tanto no solo significó una victoria, sino un envión anímico para el equipo que sigue en carrera por avanzar a los octavos de final del torneo continental.

Finalmente, el ‘Pirata’ aprovechó el momento para enviar un mensaje claro: confiar más en el talento local. “Hay que confiar, hay que confiar un poquito más en los peruanos, en los equipos peruanos, y sacar la carga como lo está haciendo Alianza”. Sabiendo que, son dos más los equipos que compiten en este torneo importante.

Alianza Lima vs. Talleres en Matute por la Copa Libertadores. (Foto: Giancarlo Ávila / GEC)

