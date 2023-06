Alianza Lima se despidió, el último martes, de la Copa Libertadores con una derrota (3-0) ante Athletico Paranaense, siendo Hernán Barcos uno de los referentes del equipo dirigido por Guillermo Salas que tomó la palabra al retorno del plantel íntimo a la capital, dejando en claro sus impresiones sobre el rendimiento del equipo en el certamen internacional.

“No esperábamos terminar así, sabíamos que sería difícil pero son cosas que pasan. No me gusta dar excusas, pero tuvimos problemas en el medio que no nos permitió dar más. Hubo muchos jugadores importantes fuera, aunque creo que pudimos dar un poco más”, sostuvo el delantero a su llegada a la capital.

Hernán Barcos es consciente de que Alianza Lima no cumplió el objetivo planteado para la Copa Libertadores, pero confía en que pronto tendrán su revancha en el certamen continental para descubrir que son un plantel en crecimiento y con grandes aspiraciones en la competencia.

“Estamos dejando todo para sacar al club adelante internacionalmente. No se nos dio este año, pero esperamos que el próximo año sea diferente. Ahora, toca dar vuelta a la página y seguir trabajando buscando el tricampeonato”, finalizó el experimentado jugador del combinado blanquiazul.

La agenda de Alianza Lima

Tras el encuentro ante Athletico Paranaense, Alianza Lima -ganador del Torneo Apertura- deberá enfocarse en el plano local. Su próximo rival será nada menos que Deportivo Municipal, rival con el que se enfrentará este sábado 1 de julio desde las 8:30 de la noche (hora peruana), en el Estadio Nacional.

Es necesario mencionar que el cuadro blanquiazul inició con el pie derecho en el Torneo Clausura 2023. Y es que luego de coronarse en el Apertura, el equipo de Guillermo Salas continúa en la senda del triunfo y derrotó 2-0 a Atlético Grau (los goles llegaron gracias a Hernán Barcos y Jairo Concha).





