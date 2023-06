Sporting Cristal estuvo cerca de lograr una hazaña, el último martes, en el estadio Maracaná. De la mano de Tiago Nunes, los rimenses empataron 1-1 con un Fluminense lleno de experimentados y talentosos jugadores, como es el caso de Marcelo y Felipe Melo, dos de los integrantes del combinado brasileño que sufrieron con el planteamiento rival y no la pasaron nada buen en el duelo por Copa Libertadores.

Precisamente, fue el mediocampista del ‘Flu’ el encargado de dar detalles sobre lo que significó la primera parte de la competencia de clubes más importante de nuestro continente para él y sus compañeros, quienes tuvieron que trabajar muy duro para quedarse con el primer lugar de la serie.

Por ello, luego del partido entre Fluminense y Sporting Cristal, Felipe Melo se tomó un tiempo para dar declaraciones en las que no solo elogió al estratega del combinado peruano, sino también aprovechó para responderle a sus críticos dentro de la hinchada del ‘Flu’, quienes acabaron pifiándolos tras la presentación contra los rimenses.

“Clasificamos primero, no sé por qué se quejan. Nos enfrentamos a uno de los mejores equipos de América (River) y Tiago Nunes hace un gran trabajo en Sporting Cristal. Hoy, no hay tonto en el fútbol. Hay partidos que, técnicamente, no vamos a dar lo mejor porque quizás no sea el día, pero determinación no falta”, sostuvo el volante en conferencia de prensa.

La agenda de Sporting Cristal

Tras el encuentro ante Fluminense por Copa Libertadores, Sporting Cristal deberá enfocarse en el plano local. Su próximo rival será nada menos que Unión Comercio, oponente con el que se enfrentará el domingo 2 de julio desde la 1:00 de la tarde (hora peruana).

Es necesario mencionar que el cuadro celeste inició con el pie derecho en el Torneo Clausura 2023, luego de imponerse por 2-0 a la Academia Cantolao, en el Segundo Aranda de Huacho, por la primera jornada del segundo certamen de la temporada en la Liga 1 Betsson.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.