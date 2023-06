El duelo de Alianza Lima frente a Atlético Mineiro generó más de una reacción. Si bien el elenco blanquiazul salió al campo convencido de conseguir un resultado positivo, la jerarquía del cuadro brasileño pesó más, dando así una derrota por la mínima diferencia. Aunque en el marcador el ‘Gallo’ resultó protagonista, el VAR también jugó un papel importante en el desenlace de esta historia.

Tanto la mano que no fue cobrada en área rival, así como el off-side que anuló la chance de un penal para los íntimos, fueron dos de los momentos que más indignación gestaron en el plantel victoriano. Por ello, cuando se le consultó a Josepmir Ballón sobre lo ocurrido, no dudó en arremeter contra la institución que considera debe defender a los equipos peruanos de estas polémicas.

“Dirigencialmente, no somos de las mejores Federaciones -lo digo con todo respeto-, eso creo que lo sabemos todos. Hemos tenido complicaciones desde hace muchos años. No solo con el señor Agustín Lozano -lo menciono con todo respeto-, lo tuvimos en su momento con el Sr. Burga, con el Sr. Delfino, con todos en general”, precisó el volante victoriano, a su salida del estadio Alejandro Villanueva.

Asimismo, precisó que “se debería pensar en mejorar, si tanto se habla de equilibrar el campeonato, hagámoslo, no para abajo, sino para arriba”. Con esta consigna, trajo a colación el uso del VAR y cómo este sistema debería ayudar al desarrollo equitativo del deporte, en especial, para minimizar los errores que se han visto reiteradas veces en el campeonato nacional.

“En el 2019, yo no estaba en Alianza Lima, en el partido entre Binacional y Alianza hubo VAR, luego en el 2020, 2021 y 2022 no hubo y ahora, a mitad del 2023 habrá VAR, solo quiero que el fútbol peruano mejore, si esta es la mejor manera de que no se le pegue a los árbitros. Si no le dan las herramientas a los árbitros eso también es otra cosa”, explicó Ballón.

Finalmente, se refirió a los compañeros que continúan con su proceso de recuperación (caso de Andrés Andrade, Gino Peruzzi y Gabriel Costa): “Siempre las lesiones perjudican en el equipo, sea quien sea, siempre van a perjudicar y para eso todos los compañeros competimos por un lugar en el equipo. Todos son piezas importantes en Alianza Lima”.





