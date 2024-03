El último lunes, 32 equipos de Sudamérica conocieron a los rivales que enfrentarán en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2024. Alianza Lima (que tendrá un amistoso este miércoles, para mantener el ritmo de competencia) conforma el Grupo A, junto a Fluminense de Brasil (campeón en la edición 2023), Cerro Porteño de Paraguay y Colo Colo de Chile. Esto generó diversas reacciones a nivel internacional, tanto de la prensa, como de los propios jugadores, siendo uno de los más mediáticos Arturo Vidal. El fichaje estrella del ‘Cacique’ no dudó en comentar qué le pareció el sorteo de Conmebol y los rivales a los que enfrentará, incluyendo, a los íntimos.

En la transmisión que hizo por su canal en Twitch, el ‘crack’ chileno dio sus primeras impresiones, tras conocer a los tres rivales con los que competirá desde inicios de abril, por un pase a los octavos de final del torneo continental. “Rico grupo… me encantó”, dijo en primera instancia el ‘King’. Luego, agregó que “no hay ningún grupo de la muerte. Están todos parejos. Así que vamos no más Colo Colo. Es un muy buen sorteo. Me gustó mucho”.

Cabe señalar que, en esta temporada, Colo Colo tuvo que empezar su camino en la Libertadores desde las fases previas, donde tuvo que eliminar a Godoy Cruz y luego a Sportivo Trinidense para estar en la ronda de grupos. A la par, fue disputando las primeras jornadas del torneo chileno, el cual arrancó a mediados de febrero. En este campeonato, el ‘Cacique’ lleva dos victorias, un empate y dos derrotas, por lo que suma siete puntos y ocupa la sexta casilla de la tabla de posiciones.

Durante la transmisión, Vidal también se refirió al nivel de los contrincantes con los que comparte la serie y la motivación que esto le genera. “Los chilenos por historia siempre hacemos partidos buenos contra los más fuertes. Si vamos a dejar una huella, hay que hacerlo con los grandes. El que tenga miedo mejor que no nazca”, señaló. No obstante, hubo seguidores que no compartían su entusiasmo, a lo que les respondió: “¿Cómo que cagamos, mi gente? Vamos a ir a la pelea, a muerte”.

Si bien tuvo un arranque regular en el campeonato chileno, Colo Colo es uno de los clubes del vecino país con historia en la Libertadores. Se alzó con el título continental en 1991, aunque después tuvo dificultades para volver a avanzar en las etapas finales, luego de esa hazaña. Recién para el 2018 llegó a pasar a las instancias finales, lo que hizo que en la directiva se apueste este 2024 por traer a un histórico de su selección para pelear por avanzar en la Copa, anunciando así a Arturo Vidal para esta temporada.

Alianza Lima en la Copa Libertadores

Alianza Lima debutará en la Copa Libertadores, tras su partido frente a Los Chankas, pactado para el jueves 28 de marzo en el Estadio Nacional. La fecha 1 de la fase de grupos se disputará durante la primera semana de abril y todos los duelos que se den de local se jugarán en el Alejandro Villanueva. Si bien los blanquiazules se encuentran sancionados por la FPF por siete meses (luego del incidente con la iluminación en la final de vuelta contra Universitario de Deportes), la Federación aclaró que ello solo aplica para los duelos de la Liga 1 Te Apuesto.

Bajo esa línea, el club lanzó su Abono Libertadores 2024, el cual comprende la venta de entradas para los tres duelos que local que jugarán ante Fluminense, Cerro Porteño y Colo Colo en Matute. El Abono para la tribuna sur ya se agotó, pero las áreas del estadio tienen disponibilidad. incluso, publicaron con qué entidades bancarias los hinchas podían acceder a comprar sus boletos en cuotas sin intereses.

Grupo A de la Copa Libertadores

Fluminense (BRA)

Cerro Porteño (PAR)

Alianza Lima (PER)

Colo Colo (CHI)

Fixture de Alianza Lima en el Grupo A

Fecha 1: Alianza Lima vs. Fluminense (semana del 03/04)

Alianza Lima vs. Fluminense (semana del 03/04) Fecha 2: Cerro Porteño vs. Alianza Lima (semana del 10/04)

Cerro Porteño vs. Alianza Lima (semana del 10/04) Fecha 3: Colo Colo vs. Alianza Lima (semana del 24/04)

Colo Colo vs. Alianza Lima (semana del 24/04) Fecha 4: Alianza Lima vs. Cerro Porteño (semana del 08/05)

Alianza Lima vs. Cerro Porteño (semana del 08/05) Fecha 5: Alianza Lima vs. Colo Colo (semana del 15/05)

Alianza Lima vs. Colo Colo (semana del 15/05) Fecha 6: Fluminense vs. Alianza Lima (semana del 29/05)

¿Cuál es el formato de la Copa Libertadores 2024?

El camino hacia la fase de grupos de la Copa Libertadores 2024 comenzó el martes 6 de febrero con la Fase 1 de las rondas preliminares, seguida de dos fases adicionales que determinaron a los 32 equipos clasificados. Esta etapa del certamen continental iniciará durante la semana del 2 de abril, luego de conocerse a los grupos y el calendario tras el sorteo en Luque, Paraguay.

Cabe destacar que, una vez que concluya la fase de grupos, los equipos se enfrentarán a un nuevo desafío con el sorteo de los octavos de final, que definirá los cruces para la siguiente etapa del torneo, además de los cuartos de final y semifinales. Eso sí, la gran final está programada para el 30 de noviembre en Buenos Aires, según anunció la CONMEBOL hace unos meses. El estadio todavía no está definido.





