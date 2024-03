Si algo tiene claro Fossati es la confianza que se le debe dar al jugador, no solo para validar su esfuerzo, también para reforzar su compromiso. Así lo aplicó en su etapa como técnico de Universitario de Deportes y será una de sus políticas de trabajo en la blanquirroja, donde, pese al escaso tiempo de trabajo que se pueda tener (solo en convocatorias), espera ir construyendo una relación con los jugadores para ver hasta dónde son capaces de llegar.

Antecedentes

Franco Zanelatto no es nuevo en la Selección Peruana. Su primer llamado para vestir la blanquirroja fue para el partido contra Argentina, por la cuarta jornada de las Eliminatorias 2026. Aquel duelo arrancó de titular como extremo por izquierda, hasta los 67′; luego le vino los duelos frente a Bolivia y Venezuela, acumulando así un total de 148 minutos en las Clasificatorias. Dichas actuaciones estuvieron acompañadas del aliento de los hinchas, quienes exigían que se le dé oportunidad a nuevos valores en el fútbol peruano.

Sin embargo, esta convocatoria no hubiera sido posible sin buenos antecedentes con Alianza Lima. Para la temporada 2023, Zanelatto llegó a acumular 29 compromisos, incluyendo cuatro por Copa Libertadores, además, marcó en cuatro ocasiones y asistió en una. Si bien no pudo sumar más encuentros, debido a una lesión en el tobillo y luego por temas musculares (en total no jugó ocho duelos del Clausura), su recuperación fue tan satisfactoria, que logró disputar los partidos con la selección en octubre y noviembre.

Franco Zanelatto tuvo el 85% de pases completado, cinco duelos ganados, tres entradas y un despeje, en el choque ante Argentina, por las Eliminatorias 2023. (Foto: AFP)

Otro dato a destacar es que en toda la campaña 2023, el futbolista tuvo un promedio del 78% de pases completados, así como 26.7 toques por compromiso y 2.9 balones recuperados por duelo. A nivel de rendimiento, su característica principal fue la velocidad y la potencia para buscar el contragolpe para generar situaciones de peligro.

Temporada 2024

Con los argumentos ya mencionados, fue evidente su llamado a la selección por parte de Juan Reynoso en el 2023. No obstante, con el inicio de una nueva era con Jorge Fossati, estaba en el jugador sumar nuevamente puntos para que escribieran su nombre en la lista de la selección. Dicho esto, ¿qué hizo diferente Zanelatto este año? Al igual que la temporada pasada, Franco no arrancó el 2024 como titular. Eso sí, fue su esfuerzo lo que hizo que luego sea considerado en la pizarra inicial en 16 de 29 partidos con Alianza Lima (el 2023).

Este año, Alejandro Restrepo optó por tener al atacante de 23 años como su segunda carta de ataque, ya que en los siete duelos que ha jugado, en todos ingresó para el complemento. Solo en el choque ante Alianza Atlético no estuvo, debido a temas médicos. Luego, llegó a estar en todos los encuentros que siguieron, incluso, tuvo una asistencia en el partido frente a Comerciantes Unidos, por la fecha 5. Aquí el detalle, más allá del tiempo en campo (que suma un total de 122′), es la versatilidad que demostró para ocupar otros puestos lo que lo hizo ser importante.

Y es que, si en algo destaca Restrepo es la preferencia por los jugadores polifuncionales, que puedan desempeñarse en más de una zona del campo. En el caso de Zanelatto, a lo largo del campeonato, ha jugado como interior y extremo por derecha, interior y extremo por izquierda, así como delantero (como en el choque ante los cutervinos) . Esto es un plus para Fossati, quien también apuesta por jugadores con más de una posición en el campo, para así adecuarlos a distintos escenarios deportivos.

Franco Zanelatto acumula siete partidos y 122 minutos esta temporada en la Liga 1 Te Apuesto, con Alianza Lima. (Foto: Liga 1)

Puntos a trabajar

Si bien Zanelatto es una de las cartas de Restrepo para una segunda respuesta ofensiva, lo cierto es que, si quiere ser siempre tomado en cuenta para las convocatorias que se avecinan, deberá incrementar su protagonismo en el club victoriano, a fin de no solo aparecer en el banquillo, sino desde el arranque de los partidos. Con los duelos de la Copa Libertadores, donde los íntimos jugarán seis duelos por la fase de grupos (con la posibilidad de seguir compitiendo, si pasan de ronda, ya sea en ese mismo certamen o en la Sudamericana), el equipo se verá obligado a ampliar su margen de jugadores titulares.

Aquí encaja Zanelatto, quien podría empezar como titular, ya sea en los choques internacionales o para los duelos que se jueguen en la liga local. Con ello, también se incrementa la responsabilidad de afinar en la precisión, tanto en pases como en goles. En los siete cotejos de la Liga 1 que ha jugado, tuvo un promedio del 50% de balones largos completados y solo 7.1 toques por compromiso. Eso sí, mantiene a su favor que, en el tiempo que estuvo en cancha, mantiene su récord de no ser sancionado.

Lista completa de convocados de Jorge Fossati

Arqueros: Pedro Gallese (Orlando City), Diego Romero (Universitario), Carlos Cáceda (Melgar) y Renato Solís (Sporting Cristal),

Pedro Gallese (Orlando City), Diego Romero (Universitario), Carlos Cáceda (Melgar) y Renato Solís (Sporting Cristal), Defensas: Anderson Santamaría (Atlas), Erick Noriega (Comerciantes Unidos), Miguel Araujo (Portland Timbers), Aldo Corzo (Universitario), Alexander Callens (AEK Atenas), Luis Abram (Atlanta United), Carlos Ascues (César Vallejo), Luis Advíncula (Boca Juniors), Miguel Trauco (Criciúma), Oliver Sonne (Silkeborg IF) y Marcos López (Feyenoord),

Anderson Santamaría (Atlas), Erick Noriega (Comerciantes Unidos), Miguel Araujo (Portland Timbers), Aldo Corzo (Universitario), Alexander Callens (AEK Atenas), Luis Abram (Atlanta United), Carlos Ascues (César Vallejo), Luis Advíncula (Boca Juniors), Miguel Trauco (Criciúma), Oliver Sonne (Silkeborg IF) y Marcos López (Feyenoord), Volantes: Andy Polo (Universitario), Wilder Cartagena (Orlando City), Martín Távara (Sporting Cristal), Sergio Peña (Malmö FF), Jesús Castillo (Gil Vicente), Piero Quispe (Pumas UNAM) y Joao Grimaldo (Sporting Cristal).

Andy Polo (Universitario), Wilder Cartagena (Orlando City), Martín Távara (Sporting Cristal), Sergio Peña (Malmö FF), Jesús Castillo (Gil Vicente), Piero Quispe (Pumas UNAM) y Joao Grimaldo (Sporting Cristal). Atacantes: Franco Zanelatto (Alianza Lima), Gianluca Lapadula (Cagliari), Alex Valera (Universitario), Bryan Reyna (Belgrano), Paolo Guerrero (César Vallejo), Edison Flores (Universitario) y José Rivera (Universitario).

La agenda de la Selección Peruana

Luego de conocerse la nómina de convocados de Jorge Fossati, la Selección Peruana comenzó a trabajar en la Videna con miras a los partidos amistosos frente a Nicaragua y República Dominicana, pactados para el viernes 22 y martes 26 de marzo, respectivamente. El primero de ellos se disputará en el Estadio Alejandro Villanueva, mientras que el segundo en el Monumental; ambos desde las 8:30 p.m.

Si bien aún no se confirman los amistosos que habrá en junio, sí se tiene en agenda los rivales y las fechas en las que jugará la bicolor en la Copa América 2024, a desarrollarse en Estados Unidos desde el 20 de dicho mes hasta el 14 de julio. El seleccionado nacional quedó ubicado en el Grupo A junto a Argentina, Chile y el quinto representantes de la Concacaf, que saldrá del ganador del encuentro entre Canadá y Trinidad y Tobago.





