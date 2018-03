No habían pasado ni diez minutos del duelo ante Boca Juniors por la Copa Libertadores y Leao Butrón ya preocupaba en Alianza Lima. Tras un mal despeje, el portero sintió dolor en la pierna derecha. Aguantó, quiso seguir jugando y fue determinante en más de una acción peligrosa, pero a los 25 minutos, finalmente, le dio paso a Daniel Prieto.

"Gracias por entrar a este partido con dolor y teniendo fe en que podías acabarlo", escribió su esposa en Twitter. Seguido, varios hinchas interpretaron que Leao había arrancando el encuentro a pesar de estar lesionado.

"Siento como que nos dicen que Leao Butrón lesionado es mejor que un suplente al 100%", escribió un hincha de Alianza Lima en la misma red social. El portero no tardó en responder por medio de su cuenta oficial.

"Te equivocas, me lesioné en un despeje que no lo hice de forma natural, acá todos somos importantes por eso al no poder seguir se realizó el cambio, no entiendo de donde sacas que empecé lesionado, con gusto te respondo la próxima, así no deslizas una noticia falsa".

Te equivocas, me lesioné en un despeje que no lo hice de forma natural, acá todos somos importantes por eso al no poder seguir se realizó el cambio, no entiendo de donde sacas que empecé lesionado, con gusto te respondo la próxima, así no deslizas una noticia falsa! Abrazo. https://t.co/N0U9g7fO4f — Leao Butrón (@Leaobutron) 2 de marzo de 2018

Previamente, Leao Butrón explicó a Fox Sports que presiente que se trata de una lesión complicada: "Mañana (hoy) me harán los exámenes en Alianza Lima, pero uno conoce bien su cuerpo. Estoy convencido de que sufrí un desgarro".

