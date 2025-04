De un tiempo a esta parte, debido a las exigencias de campeonar y competir internacionalmente, en Alianza Lima les costó apostar por sus canteras. No solo bastaba con ascenderlos al plantel principal, sino también había que darles minutos y ver cómo rendían en contextos complejos y de máxima exigencia. Así pues, con la llegada de Néstor Gorosito eso fue cambiando paulatinamente y frente a São Paulo se vio la mayor demostración de que en La Victoria quieren que esto se vuelva una constante para que sus juveniles puedan consolidarse.

Que Jhoao Velásquez haya acompañado a Erick Noriega en la zaga central no solo se explica en la necesidad de suplir las ausencias de Carlos Zambrano y Renzo Garcés –suspendidos por acumulación de tarjetas amarillas–, sino en un trabajo que Gorosito comenzó a cimentar desde la pretemporada. ‘Pipo’ sabía que en algún momento iba a tener que echar mano de los juveniles, por lo que debía conocerlos a la perfección para saber de qué eran capaces.

Velásquez, por ejemplo, apenas tiene tres partidos en Primera División y todavía no había debutado en torneos internacionales. No obstante, eso no fue impedimento para que, a sus 19 años, Gorosito le dé el respaldo ante un rival de jerarquía como el ‘Tricolor’. Aunque no fue un partido sencillo para el canterano blanquiazul, tener a Noriega a su derecha lo ayudó muchísimo para pasar esta prueba.

Jhoao Velásquez lleva cuatro partidos oficiales con Alianza Lima. (Foto: Alianza Lima)

Luego, a los 72′, cuando Alianza Lima ya había conseguido empatar el partido y tenía la posibilidad de apretar el acelerador para soñar con la remontada, ‘Pipo’ mandó al ruedo a Piero Cari por Pablo Lavandeira. El tacneño de 17 años solo tenía 14′ como profesional en la Liga 1, pero aun así fue una alternativa para el argentino en un momento ‘picante’ del encuentro. Eso es sinónimo de convicción.

Ya sobre el final, con São Paulo encimando para no ceder un empate ante su gente, Gorosito apuró los ingresos de Juan Delgado (19 años), Nicolás Amasifuén (19 años) y Carlos Gómez (20 años). En total, Alianza Lima consiguió el histórico 2-2 en el Morumbi con cinco futbolistas entre 17 y 20 años, todos ellos formados en las canteras del club y que desde hace rato forman parte de la base de ‘Pipo’.

Cuando en el fútbol peruano se habla de apostar por los juveniles, muchas veces se comete el error de interrumpir los procesos y solo mandarlos a estrenarse en Primera División para acrecentar la lista de debutantes. Sin embargo, Gorosito aplicó una fórmula distinta y fue moldeando a estos jugadores desde la pretemporada, convenciéndolos de que iba a llegar el momento en que los iba a necesitar.

Juan Delgado registra tres partidos oficiales con Alianza Lima. (Foto: Getty Images)

Un punto a tomar en cuenta es que en Alianza Lima hay otros elementos con mucha proyección, pero que parten con cierta desventaja ya que no trabajaron directamente con Gorosito en la ‘pre’. Este es el caso de Bassco Soyer, Brian Arias y Víctor Guzmán, quienes se sumaron al plantel luego de participar con la Selección Peruana en el Sudamericano Sub-20 de Venezuela.

Este 2-2 ante São Paulo ha dejado muchas conclusiones desde lo futbolístico, y seguramente ‘Pipo’ se encargará de que este resultado no se convierta en obra de la casualidad, sino en el punto de partida para que el pueblo blanquiazul se ilusione. Alianza Lima ha demostrado que tiene plantel para competir, pero sobre todo, una materia prima joven con la ambición de comerse el mundo.

Néstor Gorosito ha sabido apostar por las canteras de Alianza Lima. (Foto: Getty Images)

Los números de los ‘potrillos’ de Gorosito:

Jugador Partidos Edad Minutos jugados Jhoao Velásquez 4 19 años 360′ Juan Delgado 3 19 años 187′ Carlos Gómez 3 20 años 122′ Nicolás Amasifuén 2 19 años 91′ Bassco Soyer 1 18 años 36′ Piero Cari 2 17 años 32′ Víctor Guzmán 1 19 años 32′

Los números de los ‘potrillos’ de Alianza Lima.

¿Cuándo volverá a jugar Alianza Lima?

Luego de empatar por 1-1 con São Paulo en Brasil, Alianza Lima volverá a tener actividad la próxima semana cuando visite a Deportivo Garcilaso, por la octava fecha del Torneo Apertura de la Liga 1 Te Apuesto 2025. Dicho compromiso está programado para el lunes 14 de abril desde las 7:30 p.m. y se disputará en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), canal disponible en la parrilla de teleoperadoras como DIRECTV, Claro TV y WIN TV, además de su versión de streaming en las plataformas de L1 Play, DGO, Zapping y Fanatiz. Ojo, si no cuentas con ninguna de estas alternativas para disfrutar del compromiso, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto a través de la web de Depor.

TE PUEDE INTERESAR