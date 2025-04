Alianza Lima vivió un vaivén de emociones ante Talleres de Córdoba en Matute por la Copa Libertadores. Luego de ponerse 2-0 arriba en el marcador con un doblete de Paolo Guerrero, vio el marcador igualado en un abrir y cerrar de ojos, y encima se quedó con uno menos por expulsión de Carlos Zambrano. Y así, con diez hombres, encontró el premio mayor en los descuentos, gracias a un golazo de Hernán Barcos. Tres puntos de oro que ponen al equipo de Néstor ‘Pipo’ Gorosito, con cuatro puntos, en una situación expectante.

“No hay que vivir con tanta algarabía un triunfo, ni con tanta tristeza una derrota. Puede doler la derrota pero ya a partir de que se pierde hay que empezar a construir para que sea positivo. Por lograr este triunfo tampoco tenemos que caer en el triunfalismo, hay que estar tranquilos, tenemos 4 puntos y lo más importante es que los chicos están viendo que depende mucho de nosotros”, declaró el argentino en conferencia de prensa.

Eso sí, tiene las expectativas altas en la Copa. “Justo la otra vez vi un video donde decía que yo dije de salir campeón, yo no dije eso, sino que me gustaría salir campeón, sí. Tuve la suerte como jugador de salir campeón de la Libertadores, y nosotros vamos a apuntar a lo máximo, después la realidad nos marcará si nos dio el lomo o no nos dio”, agregó.

De paso, recordó lo que tuvieron que pasar para llegar a la fase de grupos. “Nosotros le empatamos a Sao Paulo caminando para la Copa, perdiendo 2-0; dejamos afuera a Boca que invirtió 30 millones para la Copa; entonces por qué no ilusionarse, total no le hace mal a nadie”, aseguró.

Néstor Gorosito es consciente de que en esta Copa Libertadores, luego de superar las tres fases previas, están yendo de menos a más: cayeron con Libertad en Matute en la primera jornada, pero luego sacaron un punto de oro en Brasil ante Sao Paulo para sellar esa recuperación ayer ante Talleres, incluso con diez jugadores.

“Nosotros, si jugamos como podemos, le podemos ganar a cualquiera de Sudamérica. Ahora nos agarra el Real Madrid y nos ca... a goles, pero acá en Sudamérica, a cualquiera le podemos jugar. No quiere decir que no nos comamos 4 y 5 en algún partido, pero de igual a igual con cualquiera”, reveló el ‘Pipo’.

Por último, destacó el nivel en particular de Paolo Guerrero y Hernán Barcos, los dos veteranos del equipo y quienes le dieron la victoria ante la ‘T’. “Tienen trayectorias extraordinarias los dos. Cuando juega Paolo, Hernán siente molestia pero apoya desde afuera; cuando juega Hernán, Paolo siente molestia pero apoya desde afuera, ellos quieren jugar. Entran once, por mí pondría a todo el plantel”, manifestó.

