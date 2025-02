Cuando Néstor Gorosito llegó a Alianza Lima para ocupar el lugar que dejó Mariano Soso, muchos cuestionaron su designación. Incluso, Franco Navarro, director deportivo del cuadro victoriano, estuvo bajo observación por confiar en el argentino. Sin embargo, por más que la hinchada se llenó de dudas y desde Argentina empezaron a desacreditar la tarea de ‘Pipo’, él se mantuvo firme y tranquilo, confiado en que el tiempo se encargaría de poner cada cosa en su lugar.

Dicho y hecho, la gloriosa noche de Alianza en La Bombonera fue la estocada final para que Gorosito empiece a consolidar su relación con los fanáticos, conscientes de que no todos los días se elimina a un grande de Sudamérica como Boca. Las risas y los festejos del técnico argentino describen la sensación de satisfacción por la tarea cumplida, demostrando que la cancha del ‘Xeneize’ no intimida como dicen.

Ya en conferencia de prensa, Gorosito analizó lo sucedido en esta angustiante noche de Copa Libertadores, donde todo se definió tras la tanda de penales. “En el desarrollo del partido nos defendimos, ellos encontraron el gol al principio en un centro cruzado. Lo podríamos haber definido con la de Castillo si podía definir bien, pero en el segundo tiempo nosotros estuvimos muy atrás, pero contento con la entrega, la lucha y el triunfo”, afirmó al respecto.

Más allá de llevarse algún crédito por ser el artífice intelectual de esta gesta, ‘Pipo’ reconoció que esto no hubiera sido posible sin la calidad de los jugadores que tiene en su plantel. Además, apuntó que con el correr de los partidos han solidificado un buen grupo, solidario ante la adversidad y capaz de competir en un torneo tan exigente como la Copa Libertadores.

“Sé que esto es muy bueno para el fútbol peruano, pero porque tenemos muy buenos jugadores. Tenemos un buen grupo de jugadores que juegan bien a la pelota, se está creando un grupo dentro y fuera de la cancha muy bueno. Estoy contento por ellos”, agregó el estratega de 60 años.

La definición por penales entre Alianza Lima y Boca Juniors. (Video: Conmebol)

Por otro lado, Néstor Gorosito hizo énfasis en quienes buscan bajarle el precio a esta clasificación de Alianza Lima, sobre todo porque lo consiguieron tras la tanda de paneles. Como ejemplo, ‘Pipo’ utilizó de referencia lo sucedido en la final del Mundial Qatar 2022, donde Argentina levantó el título tras vencer a Francia luego de una fatídica definición desde los doce pasos.

“Argentina salió campeón del mundo por penales y no vi a ningún argentino triste, así que nosotros, con el máximo respeto hacia el otro cuerpo técnico, ellos jugaron mejor que nosotros. Tuvieron prácticamente el dominio del partido y nosotros en lo que viene tenemos que mejorar, principalmente de visitante, para no sufrir lo que sufrimos”, sostuvo.

Por último, el exmediocampista aclaró lo que dijo sobre La Bombonera: “Yo te digo lo que me ha pasado. No es La Bombonera. Yo entro a la cancha, puede no haber nadie o puede haber un millón de personas, solo son el contrario y la pelota. A Boca lo han hecho grande los jugadores, los equipazos que han tenido. A la cancha entran los jugadores, porque sino un equipo tendría que ganar todos los partidos y no sucede eso”.

A lo largo de esta llave, Gorosito se mostró como un viejo zorro para saber canalizar la presión sobre sus jugadores y asumir esa carga para que ellos solo se concentren en el partido. Desde Argentina solo se enfocaron en sus palabras y poco se habló de las virtudes de Alianza Lima, algo que sin duda fue determinante para que se concrete esta histórica clasificación a la Fase 3 de la Copa Libertadores, donde los espera Deportes Iquique; el vencedor de este cruce tendrá un lugar en la fase de grupos.

Alianza Lima hizo historia en La Bombonera al eliminar a Boca Juniors. (Foto: Alianza Lima)

¿Cuándo volverá a jugar Alianza Lima?

Luego clasificar a la Fase 3 de la Copa Libertadores al eliminar a Boca Juniors, Alianza Lima volverá a tener actividad este fin de semana cuando visite a Sporting Cristal, por la cuarta jornada del Torneo Apertura de la Liga 1 Te Apuesto 2025. Dicho compromiso está programado para el sábado 23 de febrero desde las 8:00 p.m. y se disputará en el Estadio Nacional.

En cuanto a la transmisión del partido, esta estará a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), canal disponible en la parrilla de teleoperadoras como DIRECTV, Claro TV y Best Cable, además de su versión de streaming en las plataformas de L1 Play, DGO, Zapping y Fanatiz. Ojo, si no cuentas con ninguna de estas alternativas para disfrutar del encuentro, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto en la web de Depor.





