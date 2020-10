Alianza Lima rescató un punto en el último duelo frente a Estudiantes de Mérida, por la quinta jornada de la fase de grupos de la Copa Libertadores. Mario Salas se mostró positivo ante este resultado, aunque ello le haya traído críticas, especialmente por las fallas que viene presentando el equipo.

Uno de los que no está de acuerdo con la manera cómo está jugando el cuadro íntimo es Pedro Eloy, quien no dudó en criticar la actitud del técnico chileno, tras conseguir el empate en los minutos extras del partido en Matute.

“Los errores de Ítalo Espinoza no explican la derrota -para mí el resultado ante Estudiantes de Mérida lo fue-, lo que lo hace es el rendimiento. No hay que desviar la atención y no entiendo cómo el ‘profe’ Salas terminó festejando el gol del empate ”, sostuvo el comentarista deportivo en Movistar Deportes.

Eloy considera que no ha habido un crecimiento en el plantel, tras el retorno del campeonato. “Alianza Lima no ha evolucionado, desde que se retomó el fútbol. Al comienzo uno tiene que encontrar que la ‘máquina’ se aceite, pero Alianza no ha avanzado. El partido pasado ganaron, pero estuvieron siete sin ganar”, explicó.

En ese sentido, consideró que hay un punto débil que se debe trabajar. “Es natural que Alianza Lima no gane, pero no por una fatalidad extraña, sino porque no juega bien. Alianza juega mal, porque se defiende mal y esto sucede”, agregó.

Alianza Lima tendrá una semana para reponerse, luego del varios días con partidos consecutivos. Su próximo duelo será el próximo miércoles 7 de octubre frente a Sport Boys, por la fecha 15 de la Liga 1, mientras que el último cotejo copero está programado para la tercera semana de este mes, frente a Nacional.

VIDEO RECOMENDADO

Goles: Cristian Benavente muy cerca de volver a la liga en la que mejor rindió.