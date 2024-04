La Copa Libertadores 2024 ya empezó, siendo la edición número sesenta y cinco. Es un torneo en el que los equipos peruanos no suelen brillar mucho y representar bien al país. Esto ha sido aún más evidente en la última década, ya que ninguno de nuestros representantes ha logrado pasar de la fase de grupos. La última vez que un equipo nacional lo hizo fue el Real Garcilaso, ahora conocido como Cusco FC, en el 2013 bajo la dirección técnica de Freddy García. A pesar de contar con un plantel sin grandes nombres, ‘Petróleo’ llevó al cuadro cusqueño hasta los cuartos de final.

Esa destacada campaña puso la valla alta para los equipos peruanos. En esta edición, la mochila pesada recae sobre Universitario de Deportes y Alianza Lima, los únicos representantes del país en la fase de grupos. Ambos conjuntos han tenido un inicio alentador en el torneo internacional más importante de la región. La ‘U’ venció a Liga de Quito, el anterior campeón de la Copa Sudamericana, mientras que Alianza Lima consiguió un empate contra el actual campeón de la Copa Libertadores, Fluminense. En una entrevista con Depor, ‘Petróleo’ García analizó el rendimiento actual de ambos y se dio un tiempo para explicar por qué nos cuesta tanto competir afuera.

¿Qué opina del buen comienzo de Universitario al vencer al último campeón de la Sudamericana (Liga de Quito), siendo usted el último entrenador en llevar a un equipo peruano a pasar de la fase de grupos en la Libertadores?

En lo que respecta al inicio de Universitario, considero que la propuesta futbolística de friccionar bien, aplicar una presión alta, intentar no perder en duelos individuales y conformar un equipo con carácter y personalidad, siempre los acercará más al resultado positivo que a la derrota. No estoy seguro de si la línea de tres seguirá dando resultados, pero al menos tuvo un buen inicio al remontar un partido de local, ante un rival que sabemos lo que logró el año pasado. Sumar los tres puntos en casa siempre es una obligación que se debe cumplir.

Aunque no logró la victoria, Alianza Lima también tuvo un inicio positivo al empatar con Fluminense. A pesar de que el equipo brasileño tuvo mayor posesión de balón, los blanquiazules lograron complicarles las cosas...

Alianza Lima compitió, pero le faltó eficiencia a la hora de convertir las situaciones de gol. En casa, es una obligación ganar. Ahora les toca viajar a Paraguay, para enfrentarse a Cerro Porteño, un rival que se hace fuerte en su cancha. No sé si le alcance a Alianza Lima. Ahora también viene el tema de que muchos dicen hay que aspirar al tercer lugar, como consuelo. No hay que pensar así, hay que ser ambicioso , hay que tratar de ganar todo.

En la campaña del 2013 con Real Garcilaso, vencieron a Cerro Porteño en Paraguay por la fase de grupos. ¿Dónde estuvo la clave para ganarles a los guaraníes?

Para hacerles daño es clave bajar la pelota al piso y triangular rápido, como lo hicimos en nuestra victoria sobre Cerro Porteño. Al quedarnos bien plantados y protegidos en defensa, obligamos al equipo rival a avanzar y dejar espacios atrás. Entonces, la clave está en planificar estratégicamente cómo avanzar desde la defensa hacia el ataque y ser muy eficientes al llegar al arco contrario. Así fue como logramos ganar 1 a 0.

¿Cree que Universitario y Alianza Lima tienen posibilidades de clasificar a octavos de final?

Sí, definitivamente. Creo firmemente en la ambición y en la posibilidad de alcanzar metas altas. Aunque es cierto que en la primera fecha Alianza no logró ganar en casa, aún hay margen para recuperar esos puntos, ya sea en Paraguay o en otro partido de visita. Es crucial no ceder más puntos como local. En el caso de Universitario, ya han asegurado una victoria en casa, ahora es cuestión de plantear bien los partidos fuera, aprovechando las fortalezas y limitaciones del equipo, y buscar resultados competitivos.

¿El fútbol peruano ha mejorado lo suficiente para ser competitivo internacionalmente o los casos de Universitario y Alianza son excepciones?

No, en mi opinión, el fútbol peruano no ha mejorado significativamente en ese aspecto a lo largo de los años . Aunque hemos visto chispazos de competencia en equipos como Universitario y Alianza, seguimos estancados. No falta mucho. Si observamos lo que sucede en nuestro campeonato local, los aficionados disfrutan de sus equipos dentro de nuestras fronteras, pero cuando compiten internacionalmente, enfrentamos nuestra cruda realidad. Recientemente, vimos la eliminación de equipos sólidos en el ámbito local como Cristal y Melgar a manos de clubes bolivianos. Esto demuestra que aún no hemos progresado lo suficiente para ser verdaderamente competitivos a nivel internacional.

¿Cuál fue la clave para realizar aquella campaña histórica con Real Garcilaso en la Copa Libertadores 2013?

Han pasado 11 años desde que logramos avanzar a los cuartos de final en la Copa Libertadores. Fue un proceso que implicó cuidadosa selección de profesionales, una dirigencia en transición que trabajó junto al cuerpo técnico para establecer un camino claro y los tiempos necesarios para alcanzar nuestros objetivos. Reconocíamos que este proceso requeriría tiempo. No fue fácil; tanto los jugadores, la dirigencia y el cuerpo técnico demostraron profesionalismo, entrega y ambición. Al analizarlo ahora, tanto con jugadores extranjeros como nacionales que formaron parte de ese equipo, coincidimos en que todos dieron lo mejor de sí para lograr ese avance en la Copa Libertadores, superando a equipos con más experiencia, presupuesto y recursos.

Se mencionó la posibilidad de que iba a volver a dirigir a Cusco FC a fines del año pasado...

Sí, yo siempre estoy agradecido con el fútbol y especialmente con algunas instituciones que me brindaron oportunidades y responsabilidades. Esta es la segunda o tercera vez que converso con parte de la dirigencia del Cusco. Estoy agradecido también con la familia Vázquez, con don Julio, don Luisito, su esposa y toda la familia. El año pasado y también este año hemos tenido conversaciones. Hablamos una o dos veces, pero ellos decidieron optar por otra posibilidad extranjera, lo cual respeto completamente. Solo puedo desearles lo mejor y que alcancen el éxito necesario. Así es como funciona esta profesión. Tal vez algún día se dé la oportunidad.

Con siete entrenadores cesados en tan poco tiempo. ¿Le seduce la idea de volver a dirigir en la Liga 1?

A veces se comete un error al armar los equipos casi por completo antes de contratar al entrenador. Esto hace que sea complicado plasmar una idea de juego coherente en tan poco tiempo. Muchas veces, los resultados no llegan como se esperaba y terminan despidiendo al técnico muy rápido. Es clave que la dirigencia y el comando técnico estén en sintonía desde el principio. Además, la falta de tiempo y la presión por resultados inmediatos juegan en contra. En Perú, se le da mucha importancia al resultado, a veces más que al juego en sí. Esto lleva a que se busquen estrategias rápidas para ganar, sin importar tanto el estilo de juego. También es común que no se cumplan todas las etapas de preparación, como la pretemporada o los exámenes médicos necesarios. Mientras no se cambie esta mentalidad y se priorice la planificación a largo plazo, será difícil ver grandes mejoras en el fútbol peruano. Igual siempre estoy dispuesto a ir a un equipo que acepte mi plan de trabajo. No cierro las puertas a nadie.

Cada vez se habla más de los árbitros. ¿Cuál es su opinión sobre el nivel del arbitraje en el fútbol peruano?

Existe una falta de transparencia que afecta la calidad del arbitraje en el fútbol peruano y la experiencia de los partidos. Esta falta de transparencia parece ser resultado de una complicidad generalizada entre varios actores involucrados en el proceso. Aunque carezco de pruebas concretas, durante mis años de experiencia en el fútbol, he escuchado comentarios que sugieren que el nombramiento de árbitros por parte de Conar podría ser influenciado por intereses ajenos. Cuando el arbitraje, la Conar y todos los involucrados cumplan sus funciones con transparencia y honestidad, se podrá sancionar adecuadamente a los jugadores que infrinjan las reglas. Este cambio no solo promoverá la justicia en el juego, sino que también mejorará la calidad del espectáculo.

No dirige desde el 2018. ¿Sigue vinculado al mundo del fútbol?

Mi última experiencia fue hace varios años en Alfonso Ugarte. Actualmente, me estoy capacitando de forma virtual y realizando algunos viajes al extranjero. Hace seis meses estuve en Europa, donde tuve la oportunidad de presenciar algunos entrenamientos del Real Madrid y del PSG desde la tribuna, gracias a algunas amistades y contactos. Además, aquí en Tacna, donde resido, y también en Arequipa, estoy trabajando en algunos proyectos de bienes raíces junto con mi familia.

