En una noche mágica de Libertadores e inolvidable para sus hinchas en el Monumental, Universitario de Deportes sacó la garra copera y le dio vuelta al marcador a LDU de Quito para empezar con el pie derecho su participación en el certamen continental. El doblete del ‘Tunche’ Rivera, quien recibió la confianza de Fabián Bustos para arrancar de titular, le dio los primeros tres puntos a la ‘U’ en el Grupo D nada más que ante el vigente campeón de la Sudamericana.

Una victoria que se celebra por donde se le mire para los intereses cremas, por los 330 mil dólares que Conmebol otorga por partido ganado en fase de grupos, los cuales ya se han hecho acreedores, por romper su racha negativa de tres partidos sin ganar en la Libertadores, por ser el primer equipo peruano que le remonta a LDU en esta competición y por ser ahora el conjunto nacional con más victorias en la Copa, con 73 sacándole ventaja por uno a Sporting Cristal.

Clubes peruanos con más triunfos en Libertadores Triunfos Partidos Universitario 73 229 Sporting Cristal 72 247 Alianza Lima 38 180

Los cremas se hicieron fuertes ante un rival de jerarquía como el último campeón de la ‘Suda’, dejaron atrás las dudas que habían por el funcionamiento del equipo y con actuaciones brillantes como la de José Rivera, Martín Pérez Guedes, Andy Polo, Rodrigo Ureña, Williams Riveros, entre otros sacaron adelante el partido. Mención aparte también a Jairo Concha, quien sentido y todo reemplazó a un lesionado ‘Canchita’ González y con segundo tiempo brillante pudo rectificar el bajón de nivel que había mostrado tras su llegada a Ate.

El triunfazo de la ‘U’ hace que el equipo mantenga un invicto envidiable a estas alturas. No solo son sólidos en el torneo local, ya han podido plasmar su rendimiento y fortaleza a nivel internacional. Tras remontarle a LDU, Universitario lleva 21 partidos sin conocer de derrotas (13 victorias, ocho empates). Los merengues no caen desde hace 226 días y contando, vale decir siete meses. Su última derrota fue el 16 de agosto por 2-0 ante ADT en Tarma, y como local su último tropezón se remonta al 19 de julio pasado 1-2 ante Corinthians por la Sudamericana.

A partir de su caída en Tarma, todo lo que vino fueron tres puntos o en su defecto uno para los cremas, pero siempre sacaron un buen resultado a su favor. 21 partidos oficiales sin conocer de derrotas, esto sumando los procesos de Jorge Fossati y Fabián Bustos. El ‘Nonno’ sacó campeón a la ‘U’ y su sucesor ha podido extender de manera satisfactoria los números, junto con un plantel que ya se conoce de sobra.

Salvo la salida de José Carvallo y Piero Quispe, el equipo campeón del 2023 mantiene su base totalmente. La línea de tres de Aldo Corzo, Williams Rivero y Matías Di Benedetto (y de variante Marco Saravia), Andy Polo como carrilero derecho y la incorporación de Segundo Portocarrero como carrilero izquierdo. En el centro, Rodrigo Ureña de ‘ancla’, Martín Pérez Guedes por izquierda y Christofer Gonzales o Jairo Concha por derecha, arriba Edison Flores con Alex Valera y la siempre aparición de José Rivera desde el banquillo.

El invicto de la ‘U’ con Fossati

Jorge Fossati llegó a la ‘U’ a inicios de marzo del año pasado luego de una serie de malos resultados de Carlos Compagnucci. El ‘Flaco’ debutó con victoria ante Cienciano en la primera ronda de la Sudamericana, de inmediato impuso su sello del 3-5-2 con una alta intensidad. El equipo recuperó el rumbo y de la mano del charrúa pudieron recomponerse y mantener una idea de juego con el protagonismo de Piero Quispe y a mitad de año con la llegada de Edison Flores.

De cara al Clausura, y con la incorporación del ‘Orejas’, el equipo cogió más peso ofensivo, atrás se hicieron sólidos y Quispe se convirtió en la figura, comandando la elaboración merengue. A nivel internacional, quedaron segundos en su grupo de Sudamericana y en los playoffs para avanzar de ronda cayeron ante Corinthians, en lo que sería la primera caída de local de la ‘U’ de Fossati, y hasta la fecha la última de los cremas en el Monumental. Posteriormente, llegaría la derrota ante ADT en Tarma, la última de los merengues hasta este momento.

La premiación de Universitario por la obtención de su campeonato 27 en el Monumental. (Fotos: Leonardo Fernández / @photo.gec)

Luego de la participación en la ‘Suda’, la ‘U’ se concentró netamente en el Clausura saliendo campeón del semestre y jugando la final ante Alianza Lima. Tras el empate en Ate, el elenco de Fossati venció al cuadro íntimo en Matute para lograr la ansiada estrella 27 y romper una sequía de títulos desde 2013. La carrera de Jorge Fossati tomó un rumbo diferente al final de temporada y a inicios del 2024 tomó las riendas de la Selección Peruana. Fabian Bustos fue su sucesor.

Racha invicta de la ‘U’ con Fossati Resultado Torneo Fecha Alianza Lima 0-2 Universitario Victoria Final Liga 1 2023 - Vuelta 09/11/2023 Universitario 1-1 Alianza Lima Empate Final Liga 1 2023 - Ida 05/11/2023 Universitario 2-0 Sport Huancayo Victoria Clausura 2023 - Fecha 19 29/10/2023 Cusco FC 1-1 Universitario Empate Clausura 2023 - Fecha 18 22/10/2023 Universitario 3-0 UTC Victoria Clausura 2023 - Fecha 17 03/10/2023 César Vallejo 0-1 Universitario Victoria Clausura 2023 - Fecha 16 29/09/2023 Universitario 3-0 Sport Boys Victoria Clausura 2023 - Fecha 14 21/09/2023 Sporting Cristal 0-0 Universitario Empate Clausura 2023 - Fecha 13 17/09/2023 Universitario 1-0 Municipal Victoria Clausura 2023 - Fecha 12 11/09/2023 Atlético Grau 2-2 Universitario Empate Clausura 2023 - Fecha 11 27/08/2023 Universitario 1-1 D. Garcilaso Empate Clausura 2023 - Fecha 10 20/08/2023

La racha de Bustos con la ‘U’

Bustos asumió la conducción de Universitario con un equipo ya consolidado. La ‘U’ retuvo la base del plantel campeón, salvo la salida de José Carvallo y Piero Quispe. El debut del DT argentino fue contundente con un 4-0 en Trujillo, pero con el paso de las fechas, el funcionamiento del equipo empezó a fallar. Los triunfos se daban por la jerarquía de sus jugadores, pero no tanto por la elaboración.

Las llegadas de Christofer Gonzales y Jairo Concha no lograron suplir del todo la partida de Piero Quispe al fútbol mexicano, y la ‘U’ se mantuvo alejado de su mejor fútbol. Pese a ello, lograba ganar en casa y sumar afuera para mantener su racha invicta. No obstante, a los que no terminaban por convencer eran a sus propios hinchas. El reto llegó con el debut en la Libertadores ante el campeón de la Sudamericana.

José 'Tunche' Rivera marcó ante LDU sus dos primeros goles en la Copa Libertadores.

LDU, que mantenía un invicto de 10 años en los arranques de Copa Libertadores, se presentaba como un rival de jerarquía y con la ‘chapa’ de campeón de la ‘Suda’. Una calidad y peso indiscutible sobre todo tras ponerse 1-0 y silenciar Ate. Sin embargo, la mística y esa garra que sus hinchas profesan, acompañadas de una mejora de nivel de Concha, lograron sacar adelante un marcador con un doblete del’ Tunche’ Rivera. Y así seguir sin conocer de derrotas desde hace siete meses.

Racha invicta de la ‘U’ con Bustos Resultado Torneo Fecha Universitario 2-1 LDU Victoria Copa Libertadores, Fase de Grupos 03/04/2024 César Vallejo 0-0 Universitario Empate Apertura 2024 - Fecha 9 31/03/2024 Universitario 1-0 Cusco FC Victoria Apertura 2024 - Fecha 8 13/03/2024 D. Garcilaso 2-2 Universitario Empate Apertura 2024 - Fecha 7 09/03/2024 Universitario 2-0 Sport Huancayo Victoria Apertura 2024 - Fecha 6 02/03/2024 UTC 0-0 Universitario Empate Apertura 2024 - Fecha 5 24/02/2024 Universitario 2-0 Melgar Victoria Apertura 2024 - Fecha 4 18/02/2024 Alianza Lima 0-1 Universitario Victoria Apertura 2024 - Fecha 3 11/02/2024 Universitario 1-0 Atlético Grau Victoria Apertura 2024 - Fecha 2 04/02/2024 Mannucci 0-4 Universitario Victoria Apertura 2024 - Fecha 1 28/01/2024





Sigue el canal de Depor en WhatsApp, en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO