vs. se cruzan hoy, en el compromiso correspondiente por la vuelta de la Fase 1 de la . ¿En qué canales ver la transmisión? ESPN cuenta con los derechos para transmitirlo para toda Latinoamérica, disponible en cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV y Claro TV, además de su alternativa de streaming en la plataforma de paga de Disney Plus Premium. Telefe también lo pasará por su canal de cable y cuenta de YouTube. ¡No recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV! ¿Cuándo se jugará? El choque será el miércoles 11 de febrero desde las 7:30 p.m. y tendrá lugar en el Estadio Alejandro Villanueva.

Alianza Lima vs. 2 de Mayo desde Matute. (Video: Alianza Lima)
SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga (Ica). Experiencia en medios digitales, podcast, radio, coberturas periodísticas del fútbol peruano y análisis del acontecer deportivo nacional e internacional.

