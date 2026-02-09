Alianza Lima vs. 2 de Mayo se enfrentan por la vuelta de la Fase 1 de la Copa Libertadores 2026, donde el ganador se enfrentarán, en una llave de ida y vuelta, a Sporting Cristal por un lugar en la Fase 3. ¿En qué canales transmitirán el partido y a qué hora iniciará la transmisión, dependiendo de la zona horaria? Revisa la información completa para que puedas disfrutar de este encuentro desde la comodidad de tu casa.

Alianza Lima llega a este partido después de vencer por 2-1 a Comerciantes Unidos, en el duelo válido por la fecha 2 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Los goles del conjunto blanquiazul fueron anotados por Renzo Garcés y Paolo Guerrero, mientras que Wilter Ayoví puso el 1-1 parcial

Pese a que en el papel era un rival inferior, los íntimos padecieron más de la cuenta para imponer condiciones en casa, donde la hinchada buscaba una reacción luego de la pasada derrota ante 2 de Mayo en Paraguay. Las alarmas se encendieron aún más cuando Ayoví marcó el empate en una jugada donde Mateo Antoni quedó mal parado.

Tras esto, pese a que Comerciantes Unidos retrocedió y dejó espacios que fueron explotados por Alan Cantero, las decisiones en ofensiva no fueron las mejores y la premura terminó imponiéndose en cada jugada, generando la desesperación de los hinchas en la tribuna.

Para infortunio de las ‘Águilas de Cutervo’, Daniel Lino cometió una imprudencia al saltar desesperadamente en el área, tocando el balón con la mano y provocando un penal a favor de Alianza Lima. Paolo Guerrero lo canjeó por gol y, al menos por ahora, calmó las aguas en tienda íntima.

2 de Mayo, por su parte, llega a este partido después de haber empatado por 0-0 con Cerro Porteño en une nueva jornada del campeonato paraguayo, donde guardó a sus principales hombres para el choque frente a los de La Victoria. Con la ventaja por 1-0 de la ida, el ‘Gallo Norteño’ espera dar el golpe en Lima, pese a que no parten como favoritos como en la ida.

Alianza Lima vs. 2 de Mayo: horarios del partido

El encuentro entre Alianza Lima vs. 2 de Mayo se disputará este miércoles 11 de febrero en el Estadio Alejandro Villanueva, programado para las 7:30 p.m. en horario peruano, con dos horas más en Paraguay, Brasil, Uruguay, Argentina y Chile, y seis horas más en España.

Alianza Lima vs. 2 de Mayo: canales de TV

La transmisión del partido entre Alianza Lima vs. 2 de Mayo estará a cargo de ESPN para toda Latinoamérica, canal disponible en cableoperadores como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV y WIN TV, además de su versión de streaming en la plataforma de Disney Plus Premium. Del mismo modo, Telefe también cuenta con los derechos de televisación. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, recuerda que podrás seguir todas las incidencias del partido a través de la web de Depor.

