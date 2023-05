El triunfo de Alianza Lima ante Libertad no solo cortó la racha negativa de treinta encuentros sin ganar en la Copa Libertadores, sino también cambió el panorama para los ‘blanquiazules’ en esta fase de grupos y ahora hablar de una posible clasificación a octavos de final no es tan descabellado. Por ello, si los de Guillermo Salas quieren acercarse a ese objetivo –que hasta hace unos meses parecía utópico–, tendrán que hacer un gran partido en el estadio Raimundo Sampaio y sorprender a Atlético Mineiro.

Aunque la tabla de posiciones diga que el ‘Galo’ está en la cola y pende de un hilo para no despedirse de manera prematura de este certamen continental, lo cierto es que en sus dos derrotas –ante Libertad y Athletico Paranaense– pudo haber rescatado algo más. En el fútbol el contexto lo es todo y entendiendo que no pueden darse el lujo de perder una vez más, saldrán con lo mejor que tienen y eso los hace un equipo aún más peligroso.

Posesión y agresividad para atacar

El estilo de Eduardo Coudet siempre ha sido intenso, agresivo y vertical. Aunque los resultados no lo están respaldando, su equipo ya tiene su sello y sus jugadores saben lo que quiere. Frente a Libertad y Athletico Paranaense, por ejemplo, tuvieron más del 60 % de posesión del balón y generaron innumerables ocasiones de gol, convirtiendo a los porteros rivales en figuras.

Si Alianza Lima busca equipar el trámite desde esa arista, cometerá un grave error. ‘Chicho’ Salas lo sabe, por lo que seguramente veremos una tónica muy similar a la de Asunción, con los defensores muy cerca de Ángelo Campos y con casi todos los jugadores por detrás de la línea de la pelota. Eso no será un pecado si salen rápido, con precisión y culminan las jugadas que generen frente a Éverson.

Por otro lado, Atlético Mineiro acostumbra atacar con muchos hombres. Aunque el esquema táctico predilecto de Coudet es el 4-1-3-2, en fase ofensiva puede llegar a atacar hasta con cinco hombres, siendo Otávio el único volante central destinado a la marca. Para esto es clave Edenilson, que parte como interior pero siempre pisa el área. Si Hulk, Pavón o Vargas no quedan a tiro de remate, el volante de 33 años llega por sorpresa para terminar las jugadas.

Hulk es el hombre más desequilibrante de Atlético Mineiro. (Foto: Getty Images)

Hulk, intratable y determinante

Está de más decir que Hulk es el mejor futbolista de Atlético Mineiro –lleva 16 goles y 3 asistencias en los 21 partidos que ha jugado en lo que va de la temporada–. A pesar de sus 36 años tiene la potencia física suficiente para atemorizar a cualquier defensa, especialmente por lo impredecible que puede llegar a ser en el mano a mano. Si Alianza Lima no culmina sus contragolpes y deja que el ‘Increíble’ lidere una respuesta inmediata, los defensores quedarán muy expuestos y Ángelo Campos podría pagarlo caro.

El nacido en Campina Grande se caracteriza por ser muy autosuficiente y, dependiendo de quién tenga enfrente, no necesita estar acompañado para culminar sus propias jugadas. Si la salida se le complica a Atlético Mineiro –algo que posiblemente no pase porque Alianza no va a presionar muy arriba–, los zagueros saben que pueden descansar el balón en él, pues tienen el portento físico para aguantar y descargar con facilidad. En resumen, el ‘Galo’ tiene varios recursos en un solo jugador para poder generar ocasiones de gol.

La zaga, una incógnita

Atlético Mineiro ha recibido 10 goles en sus últimos 10 partidos, contabilizando los duelos de Campeonato Mineiro, Copa de Brasil, Brasileirao y Copa Libertadores. Es evidente que el tema defensivo no es una de sus fortalezas, por más que Mauricio Lemos sea una de las figuras y esté mostrando un desempeño muy regular desde que arrancó la campaña.

A pesar de que el zaguero uruguayo es duro por arriba y atento en el anticipo, la fragilidad en la última línea de los brasileños nace por las descoordinaciones colectivas que Eduardo Coudet todavía no ha podido solucionar. Libertad y Paranaense supieron aprovecharse de eso y consiguieron sus goles en el primer tiempo. Esto obliga a Alianza Lima a estar atento ante cualquier error, pues de no aprovecharlos podrían ser víctimas de algún contragolpe.

Mauricio Lemos es una de las dudas de Atlético Mineiro para el partido ante Alianza Lima. (Foto: EFE)

Las bajas y las dudas de Coudet

Atlético Mineiro no podrá contar con varios de sus hombres para enfrentar a Alianza Lima, lo cual ha sido un dolor de cabeza para Coudet a la hora de armar su oncena titular. Mariano no estará como lateral derecho tras haber sido expulsado ante Athletico Paranaense y Paulinho –otra de las figuras y el socio ideal de Hulk– quedó suspendido por acumulación de tarjetas amarillas.

Asimismo, tres de los cuatro futbolistas titulares en la línea defensiva podrían ser sustituidos ante los ‘Íntimos’. Saravia está prácticamente descartado por derecha tras la lesión que sufrió en la reciente victoria sobre Paranaense en el Brasileirao; mientras que Jemerson y Mauricio Lemos –los centrales– no están al 100 % físicamente y han entrenado de manera diferencia en estos últimos días. Asimismo, Patrick tampoco está seguro como interior por izquierda.

El técnico argentino se ha planteado la posibilidad de cambiar su clásico 4-1-3-2 por el 3-5-2, con la finalidad de proteger a sus defensores poblando el mediocampo con Otávio y Rodrigo Battaglia. De ser así, Hyoran, Matías Zaracho y Edenilson serían los volantes ofensivos, mientras que Cristian Pavón –que ya cumplió sus seis fechas de suspensión– y Hulk los delanteros. Además, durante las últimas horas surgió la posibilidad de que Vitinho tome el lugar de Saravia como lateral derecho. El joven de 17 años recientemente disputó al Sudamericano Sub-17 en Ecuador y sería una de las apuestas de ‘Chacho’.

Así, dependiendo de la decisión final de Coudet, la posible alineación titular de Atlético Mineiro sería con Éverson en la portería; Edenilson –que a pesar de ser mediocampista ofensivo por ya ha sido utilizado por Coudet como lateral–, Bruno Fuchs, Réver, y Rubens en la línea defensiva; Otávio y Rodrigo Battaglia en la medular; Hyoran y Matías Zaracho como volantes ofensivos; Hulk y Pavón como delanteros.

Los hinchas de Atlético Mineiro están disconformes con el trabajo que viene haciendo Eduardo Coudet. (Foto: Getty Images)

Coudet y la obligación de ganar

Atlético Mineiro saldrá a buscar el partido desde el primer minuto porque tiene la obligación de ganar a como dé lugar. No solo por el instinto de los equipos brasileños de siempre ir al frente, sino también porque si pierden prácticamente quedarán eliminados de la Copa Libertadores y ya no dependerán de sí mismos para clasificar a la siguiente ronda. Eduardo Coudet –que no estará en el banquillo por haber sido expulsado ante Athletico Paranaense– lo sabe y por eso no quiere que cualquier decisión apresurada termine condenándolo.

Desde Brasil informan que la continuidad del argentino no está en juego si termina sumando su tercera derrota en la Copa, pero eso dependerá de la forma en la que se dé. De por sí su salida del ‘Galo’ sería muy complicada por el alto costo de su clausula y porque actualmente no hay en el mercado un técnico idóneo para que tome las riendas del equipo en plena temporada. Hay mucho en juego en Belo Horizonte y Alianza Lima podría verse beneficiado de esto. Veremos cómo asume este reto la ‘Chichoneta’.





