“Espero un día volver y ganar cosas importantes”, fueron las palabras de Edison Flores en octubre del año pasado cuando visitó el Centro de Alto Rendimiento de Universitario. Por aquel entonces, la vuelta de ‘Orejas’ a Ate parecía bastante lejana, pues su presente estaba en Atlas y en el fútbol mexicano. Sin embargo, en un par de meses el panorama parece haber cambiado y la posibilidad de regresar al club de sus amores ilusiona a los hinchas.

Flores podría volver a la ‘U’ mucho antes de lo pensado e imaginado. Todo comenzó a principio de año, la dirigencia crema, encabezada por Jean Ferrari, intentó buscar su préstamo para potenciar al equipo, que en ese momento dirigía Carlos Compagnucci. Si bien hubo intención por ambas partes, su alto salario fue un impedimento (el club crema no podía costear su sueldo).

La operación se quedó ahí, pero la idea de repatriarlo seguía en la mente de la dirigencia. El objetivo previsto era traerlo en 2024, año del centenario de la ‘U’. “A nosotros nos encantaría poder contar con Edison el próximo año. Ya hemos tenido una conversación con él , pero todavía tiene contrato con Atlas de México, pero las puertas las tiene abiertas. Ya conversaremos seguramente a mitad de año, y veremos si la posibilidad existe”, le dijo Jean Ferrari a Depor a finales de marzo.

Una posibilidad que creces cada vez más con el paso de los días. Y es que Edison Flores podría volver a mitad de año, cuando el mercado de pases de la Liga 1 se reabra (del 30 de mayo al 26 de junio). ‘Orejas’ no está cómodo en Atlas y sigue sin encontrar su mejor perfomance. El volante de la selección no viene siendo tomado en cuenta por los ‘zorros’ y busca convencer a la directiva azteca para que le dé la posibilidad de regresar al fútbol peruano después de siete años.

‘Orejas’, de 29 años, quiere volver a tener regularidad, algo que no ha encontrado con Atlas. Desde que llegó a los ‘zorros’, el volante ha jugado 23 partidos y solo registra dos asistencias (no ha marcado goles). Este año, solo ha jugado cinco encuentros en el Clausura azteca y no ha sido convocado en los últimos tres juegos (su última actuación fue el 10 de abril, con solo tres minutos en la cancha).

Números de Edison Flores en Atlas Partidos Minutos Goles Asistencias Liga MX Apertura 2022 17 697′ - 2 Liga Mx Clausura 2023 5 121′ - - Concacaf Champions 1 45′ - - Total 23 863′ - 2

La pizarra de Fossati

De llegar Edison Flores a mitad de año para el Clausura peruano, Jorge Fossati tendría que ver cómo entraría en el equipo. De momento, los cremas atraviesan un buen momento de la mano del DT uruguayo, quien sigue invicto con el elenco crema (nueve victorias y dos empates). El ‘Flaco’ usa una línea de tres al fondo con un 3-5-2 o un 3-4-1-2 (como ante Sport Boys).

En base a ello, Flores se mueve por las bandas, especialmente por el lado izquierdo, pero también ha jugado en la mitad de la cancha y hasta detrás del punto. ‘Orejas’ es un jugador polifuncional en ese sector, por lo que sería de gran utilidad para Fossati. Si bien, el uruguayo no juega con extremos como tal, sino con carrilleros, sí pobla mucho el mediocampo.

Así sería el '11' de Fossati con Edison Flores, con un 3-5-2.

Con un 3-5-2, esa zona izquierda de la mitad de la cancha la ocupa Martín Pérez Guedes, de gran momento con la ‘U’. El argentino es una pieza importante en el esquema del ‘Flaco’ por la entrega, desequilibrio y llegada al arco que ofrece. ‘Orejas’ sería una variante hasta que encuentre su mejor ritmo y poder compartir la titularidad con el exjugador de Melgar.

Si Fossati usa un 3-4-1-2, además de Pérez Guedes, más adelantado está Horacio Calcaterra. El ‘10′ cerma juega detrás de los delanteros, y ya lleva dos asistencias y un gol. Flores tambíen podría jugar en esa zona, recogiéndose más por la izquierda. Eso sí, también competiría con Piero Quispe, quien si bien está lesionado goza de confianza con el técnico charrúa.

Así sería el '11' de Fossati con Edison Flores, con un 3-4-1-2.

En caso llegue a mitad de año, Fossati tendrá más de una alternativa en esos sectores y así podrá rotar y darle descanso a algunos jugadores, teniendo en cuenta que la ‘U’ juega también la Sudamericana. La llegad de Edison Flores le daría ese respiro a la mitad de la cancha y zona ofensiva. ‘Orejas’ así volvería a buscar su mejor versión, pensando también en las Eliminatorias 2026 con Juan Reynoso.

