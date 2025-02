¡Nada que temer! Considerado uno de los mejores jugadores de Alianza Lima en este momento, Carlos Zambrano no se dejó impresionar por el regreso de Edinson Cavani de cara al esperado duelo contra Boca Juniors en La Bombonera. A un día del partido de vuelta por la Fase 2 de la Copa Libertadores 2025, el defensor de los ‘Blanquiazules’ dejó bastante claro que su equipo está enfocado en su propio juego y no en la presencia del goleador uruguayo. Confianza o estrategia, lo cierto es que el ‘Káiser’ le restó importancia al once que puedan parar los ‘Xeneizes’, asegurando que no hay partidos fáciles a estas alturas del torneo.

Abordado por la prensa antes de partir rumbo a Argentina para el partido contra Boca, Zambrano fue cuestionado por las últimas novedades del equipo ‘Xeneize’, especialmente por el regreso de Edinson Cavani a la convocatoria. Ante esto, el defensor fue tajante y -sin pensarlo- minimizó la vuelta del atacante de 38 años.

“No pasa nada, ya lo conozco”, fue el contundente mensaje que le dejó Zambrano a Cavani, en la previa del encuentro que definirá al equipo clasificado a la Fase 3 de la Copa Libertadores. Si bien ambos jugadores no coincidieron en Boca, el ‘Káiser’ ya sabe lo que es marcar al exgoleador del PSG gracias a la selección.

Finalmente, el defensor de 35 años con pasado en el Eintracht Frankfurt y Schalke 04, reconoció que el choque del martes será completamente distinto al de ida que se jugó en Matute, pues las necesidades son otras, tanto para Alianza como Boca Juniors. “Todos los partidos son distintos, será muy difícil”, sentenció.

¿Cuándo juega Alianza por Libertadores?

Luego del triunfo por 1-0 en Matute, Alianza Lima vs. Boca Juniors se volverán a ver las caras la próxima semana, por la vuelta de la Fase 2 de la Copa Libertadores 2025. Dicho compromiso está programado para el martes 25 de febrero, a partir de las 7:30 p.m. (con dos horas más en Argentina) y se disputará en el Estadio Alberto J. Armando, mejor conocido como La Bombonera.

En cuanto a la transmisión del partido, esta quedará a cargo de ESPN en América Latina, canal disponible en la parrilla de DirecTV, Movistar TV y Claro TV, además de su versión de streaming en la plataforma de Disney Plus. Ojo, si no cuentas con ninguna de estas alternativas para disfrutar del compromiso, recuerda que podrás seguir todos los detalles a través de la web de Depor.

Los convocados de Alianza contra Boca

Se acabaron los ensayos para Néstor Gorosito. Después cumplir con el calendario y vencer por 1-0 a Juan Pablo II College, Alianza Lima volvió a ponerse el chip de la Copa Libertadores para enfrentar a Boca Juniors en La Bombonera, por la vuelta de la Fase 2. Si bien los de ‘Pipo’ ganaron por la mínima diferencia en Matute, la llave está más que abierta y la historia en Buenos Aires será muy diferente.

Así pues, antes de viajar a Argentina, los ‘Íntimos’ dieron a conocer su nómina de convocados para este compromiso. Como estaba previsto, Paolo Guerrero volvió a la lista de citados para la Copa Libertadores y quedará a la expectativa para enfrentar al ‘Xeneize’. El ‘Depredador’ ya arrancó de titular ante Juan Pablo II College y dejó buenas sensaciones desde lo futbolístico. Junto a él, Gorosito también llamó a:

Porteros : Guillermo Viscarra y Ángelo Campos.

: Guillermo Viscarra y Ángelo Campos. Defensores : Guillermo Enrique, Marco Huamán, Renzo Garcés, Carlos Zambrano, Jhoao Velásquez, Miguel Trauco y Ricardo Lagos.

: Guillermo Enrique, Marco Huamán, Renzo Garcés, Carlos Zambrano, Jhoao Velásquez, Miguel Trauco y Ricardo Lagos. Mediocampistas : Jean Pierre Archimbaud, Jesús Castillo, Erick Noriega, Fernando Gaibor, Pablo Lavandeira, Gonzalo Aguirre y Juan Delgado.

: Jean Pierre Archimbaud, Jesús Castillo, Erick Noriega, Fernando Gaibor, Pablo Lavandeira, Gonzalo Aguirre y Juan Delgado. Delanteros: Jhamir D’ Arrigo, Kevin Quevedo, Eryc Castillo, Alan Cantero, Pablo Ceppelini, Hernán Barcos, Matías Succar y Paolo Guerrero.





