La respuesta de Alianza Lima a Boca Juniors no se hizo esperar. A través de su gerente de márketing, los íntimos "lamentaron" que los xeneizes solo vengan con jugadores y cuerpo técnico. Además, informaron que tampoco vendrá la hinchada rival.

"Ya Boca nos dijo que que solo viaja el plantel de jugadores y el cuerpo técnico. No hay visita de su hinchada, ni tampoco de los directivos, de acuerdo a lo que nosotros entendimos del comunicado. No se si interpretamos mal o no, yo creo que no", señaló Benjamín Romero en el programa 'Fútbol como cancha' de RPP.

El representante de Alianza Lima explicó que Boca Juniors iba a comprar el lote de boletos de la visita (1071) para luego distribuirlas entre sus hincha. Esa operación quedó en nada. Ante eso, los íntimos tomaron una medida.

► Boca Juniors tomó drástica medida por desacuerdo con Alianza Lima en las entradas

Dichas entradas ya no tienen exclusividad para hinchas argentinos. Es decir, cualquier persona podrá adquirir las localidades. "Es una buena opción para aquellos hinchas que no consiguieron boletos. No importa de qué equipo sean hinchas", precisó.

"Es una tristeza que no vengan. Nosotros hicimos lo que estuvo en nuestra manos para poder tener una especie de negociación con ellos y bajamos los precios lo que consideramos que es justo. Después de eso ya no podíamos hacer nada más", finalizó.

TE PUEDE INTERESAR

​Alianza Lima: ¿Ve a Aldo Corzo como una ‘oportunidad’ para hacerle daño a la 'U'?