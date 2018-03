Alianza Lima vs. Boca Juniors: todo lo que debes saber si vas al partido por Copa Libertadores

Alianza Lima recibirá a Boca Juniors en el Estadio Nacional. El primer duelo del Grupo 8 de la Copa Libertadores se jugará a las 7.30 p.m. y lucirá un lleno total. En esta nota te jugamos todo lo que debes saber si vas al estadio.

Las puertas del Estadio Nacional se abrirán desde las 4 de la tarde. Los efectivos policiales ya iniciaron el control de todas la zonas aledañas a nuestro primer escenario deportivo.

Acude temprano al Alianza Lima vs. Boca Juniors y no sobre la hora del partido. Antes de salir de casa no te olvides de colocar tu DNI y tu entrada en tu billetera o cartera. Ten en cuenta que la Policía realizará control de requisitorias en las puertas de acceso al escenario deportivo.

Está prohibido el ingreso con aliento alcohólico al Estadio Nacional. Se aplicará la tolerancia cero. Si bebiste alcohol antes de ir al duelo entre Alianza Lima y Boca Junior lo mejor es quedarse en casa y evitarse problemas.

Recuerda que está prohibido el ingreso al partido entre Alianza Lima y Boca Juniors con: gorras, correas, objetos punzo cortantes, armas, explosivos, drogas, artefactos pirotécnicos, bengalas, casacas con capucha, lentes oscuros y caras totalmente pintadas.

Durante el partido por Copa Libertadores no apruebes ni participes de actitudes o conductas agresivas o racistas que perturben a los demás espectadores e hinchas. ¡Dile no a la violencia! ¡Dile no al racismo!



