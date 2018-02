Carlos Tevez no conocía Lima. Quizás hizo alguna escala o vio fotos en internet, aún en edad de piedra, pero el 'Apache' nunca había jugado en la capital del Perú. En 2004, Sporting Cristal se cruzó en su camino y pudo al fin demostrar su calidad en suelo limeño. Fue una noche inolvidable para él y Boca Juniors. Catorce años después, enfrentará a Alianza Lima allí.

El Aeropuerto Internacional Jorge Chávez fue un revuelo la noche del domingo 2 de mayo de 2004. Boca Juniors, vigente campeón de América e Intercontinental, llegaba al Perú para enfrentar a Sporting Cristal en los octavos de la Copa Libertadores. Con el 'Vierry' Bianchi a la cabeza, se dirigieron al hotel Sheraton. Carlos Tevez era la 'joya' en la delegación de 19 futbolistas.

En épocas en que muy pocos conocían a Lionel Messi, Carlos Tevez era la estrella joven del fútbol albiceleste. El Estadio Nacional de Lima fue testigo de su golazo y gran actuación en el triunfo de Boca Juniors por 3-2 ante Sporting Cristal. Las horas de trabajo de Wilmar Valencia para detenerlo fueron aplastadas por su habilidad.

Carlos Tévez rodeado de hinchas en su primera visita al Estadio Nacional, en 2004. (USI) Carlos Tévez rodeado de hinchas en su primera visita al Estadio Nacional, en 2004. (USI)

Sin querer, esa noche Carlos Tevez inició un romance con el Perú. Dos meses después, volvió como seleccionado de Argentina en la Copa América. El delantero no solo anotó dos goles (uno en el Estadio Nacional), sino que también se enamoró de la ciudad de Chiclayo, primera sede de la albiceleste. Brasil le arrebató el título en la definición por penales de la final.

Como anécdota en esa Copa América, La 'Toña', apodo del conocido estilista chiclayano, fue 'convocado' por Argentina para cortarle el cabello a sus futbolistas. El norteño reveló que confundió a Carlos Tevez con un utilero. "Me dijo que 50 mil dólares mensuales. Casi me muero. Me ofrecí como su ayudante de cualquier cosa para que me pague aunque sea mil", contó Antonio Ramos, como en verdad se llama.

El último partido de Carlos Tevez en Perú fue el 4 de setiembre de 2004. En el Monumental, Argentina derrotó a domicilio a la Selección Peruana por 3-1 en las Eliminatorias al Mundial de Alemania. El 'Apache' regresará luego de más de diez años, encontrando un Estadio Nacional totalmente distinto al que dejó en aquella temporada. ¿Volverá a anotar?

Carlos Tévez jugó tres partidos en el Estadio Nacional y anotó dos goles. El último fue ante Colombia en la Copa América 2004. (USI) Carlos Tévez jugó tres partidos en el Estadio Nacional y anotó dos goles. El último fue ante Colombia en la Copa América 2004. (USI)

