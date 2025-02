En una noche de lluvia, Alianza Lima cumplió la expectativa del hincha y venció por 3-1 a Nacional de Paraguay (global 4-2) para clasificarse a la Fase 2 de la Copa Libertadores 2025. El clima no fue impedimento para un buen despliegue de fútbol que los insertó en la próxima etapa donde se enfrentarán ante uno de los rivales más complicados del certamen: Boca Juniors. La escuadra ‘Xeneize’ accedió directamente a esta instancia por su ubicación en la Liga Profesional 2024 y al frente tendrá a los dirigidos por Néstor Gorosito, un DT que ya los conoce y ha dejado clara cierta “rivalidad” en el ámbito personal. Para enfatizar este enfrentamiento, será la primera vez que se miden en una competencia internacional.

Hablar de Néstor Gorosito en Argentina significa tratar con un estratega de experiencia y amplio recorrido en el plano local. El ‘Pipo’ dirige desde el año 2004 y ha pasado por las filas de distintas instituciones. Para este 2025, tomó las riendas de Alianza Lima y el destino determinó que vuelva a verse las caras con Boca Juniors.

De acuerdo a las estadísticas, Gorosito enfrentó a los ‘Xeneizes’ en 21 ocasiones. El balance demuestra que fueron cuatro victorias, siete empates y diez derrotas. El primer triunfo sucedió en el año 2004 cuando dirigía a San Lorenzo (1-0) en el torneo Clausura de la Liga Profesional Argentina.

A partir de este encuentro, generó una racha negativa y no pudo vencerlos desde el banquillo de equipos como River, Lanús, Rosario Central, Argentinos Juniors, San Martín de San Juan y Tigre. Precisamente, con este último equipo volvió al camino del triunfo en la Final de la Copa de la Superliga 2019 con Tigre.

Poco tiempo pasó para que el DT vuelva ganar porque, en el 2021 cuando dirigía a Gimnasia, ganó (1-0) en La Bombonera. La última vez que gritó un triunfo se dio con Colón en la Liga Profesional 2023. De esta manera, ‘Pipo’ sabe lo que es ganar tanto de local como de visitante.

La palabra de Néstor Gorosito

Néstor Gorosito se pronunció luego del triunfo de Alianza Lima ante Nacional y dejó claras sus intenciones para el duelo ante Boca Juniors: “Intentar no, nosotros vamos a querer ganar. No es que queremos intentar. Después veremos si nos da el cuerpo o no nos da el cuerpo, pero Alianza es un equipo grande de Sudamérica y en la cancha somos 11 contra 11 y tenemos mucha confianza en el plantel que tenemos. En los jugadores que tenemos”, contó en conferencia de prensa.

Por otro lado, el argentino advirtió a su próximo rival: “Estamos yendo de menor a mayor y después la realidad nos marcará si nos alcanzó o no, pero jugar de igual a igual tanto allá como acá. Nosotros vamos a jugar para ganar. Después nos superarán o no, veremos, pero nosotros jugamos para ganar y no para ver qué pasa o qué hace Boca. Trataremos de imponer nuestro juego y después veremos quién juega mejor. En fútbol es muy difícil de lo que puede llegar a pasar”.





¿A qué hora juegan Alianza Lima vs. Boca?

El compromiso entre Alianza Lima vs. Boca Juniors está programado para el martes 18 de febrero, en el mismo horario de la llave de la Fase 1, a las 7:30 p.m., en países como Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Brasil, Chile y Paraguay el duelo comenzaría a las 9:30 p.m.; en Venezuela y Bolivia a las 6:30 p.m.; en México a la 6:30 p.m.; mientras que en España a la 1:30 a.m. del miércoles 19.

¿En qué canales ver Alianza Lima vs. Boca?

El partido entre Alianza Lima vs. Boca Juniors se disputará en el Estadio Alejandro Villanueva, con la transmisión exclusiva de ESPN para toda Latinoamérica, canal disponible en la parrilla de DIRECTV, Movistar TV y Claro TV, además de su versión de streaming en la plataforma de Disney Plus. Recuerda que podrás seguir el minuto a minuto del encuentro a través de la web de Depor.





