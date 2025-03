Si el partido de ida fue intenso de principio a fin, el encuentro de vuelta tendrá emociones a flore de piel. Alianza Lima vs. Deportes Iquique disputarán la revancha de la Fase 3 de la Copa Libertadores como si tratase de una final. Y es que no hay otra palabra para describir el contexto de este compromiso que definirá a uno de los cuatro clasificados a la ronda de grupos del máximo certamen continental. Si no quieres perderte este emocionante choque, aquí te contamos cuándo se juega este encuentro para que lo sigas en vivo desde Matute.

Alianza Lima está cerca de cumplir su primer objetivo planteado para esta temporada: clasificar a la fase de grupos de la Copa Libertadores. El equipo de Néstor Gorosito ya sacó una ligera ventaja, luego de vencer por 2-1 a Deportes Iquique en el estadio Tierra de Campeones la semana pasada. Ese resultado le da cierta tranquilidad y lo pone a tiro de definir la llave con el aliento de la hinchada blanquiazul.

Pero más allá de lo anímico, lo más importante es el juego y aquí Alianza Lima saca nota aprobatoria. Los íntimos han demostrado ser un equipo que cree en la idea de juego del ‘Pipo’ y que luce cada vez mejor en la cancha. Propone un estilo intenso, con buen trato de la pelota y velocidad en las bandas. Además, se ha mostrado sólido en la Copa Libertadores y quiere extender ese buen momento con la clasificación en casa.

Alianza Lima puede ser el tercer equipo peruano en fase de grupos de la presente Copa Libertadores.

Gorosito no planea realizar muchos cambios respecto al once que ganó en Iquique. La base del equipo se mantiene y el comando técnico está a la espera de conocer la evolución de Pablo Ceppelini, quien sufrió un desgarro en el cotejo de vuelta contra Boca Juniors en La Bombonera y desde entonces no ha podido jugar. El volante uruguayo viene entrenando junto con el equipo, pero la última palabra la tendrá el propio entrenador.

En cuanto al resto, Hernán Barcos asoma como la principal arma de ataque. El ‘Pirata’ lleva cuatro goles en cinco partidos de la presente Copa Libertadores, está en buen momento y quiere celebrar en Matute con su gente. Sin duda, los blanquiazules llegan como favoritos y confían en que su superioridad, sumada al hecho de que jugarán a estadio lleno, se harán sentir frente al combinado chileno.

Por su parte, Deportes Iquique no tiene nada que perder. El equipo que dirige Miguel Ramírez necesita remontar la llave y hacer una mejor presentación en comparación a la ida. Será un partido difícil para los ‘Dragones Celestes’, quienes no andan bien en el torneo chileno y apostaron todo por avanzar en este certamen. Como se sabe, el perdedor de este partido tiene un cupo asegurado en la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

Alianza Lima buscará meterse a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2025. (Foto: Conmebol)

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs. Iquique?

El compromiso de vuelta entre Alianza Lima vs. Iquique está programado para el martes 11 de marzo. De acuerdo con la programación oficial, el partido se jugará a las 5:00 p.m., en países como Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Brasil, Chile y Paraguay, por su parte, el duelo iniciará a las 7:00 p.m.; mientras que en Venezuela y Bolivia a las 4:00 p.m.

¿En qué canales ver Alianza Lima vs. Iquique?

El partido entre Alianza Lima vs. Iquique contará con la transmisión exclusiva de ESPN para toda Latinoamérica, canal disponible en la parrilla de DirecTV, Movistar TV y Claro TV, además de su versión de streaming, en la plataforma de Disney Plus. Asimismo, te recordamos que podrás seguir el minuto a minuto del encuentro a través de Depor. ¿Te lo piensas perder?