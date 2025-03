Así como en Alianza Lima están ilusionados con clasificar a la fase de grupos de la Copa Libertadores, en Deportes Iquique también impera el optimismo para seguir avanzando en esta edición, a sabiendas de que esta es la tercera vez que participan en esta competición internacional. En el conjunto chileno son ambiciosos y quieren ir por más tras dejar en el camino a Independiente Santa Fe, club al que eliminaron en tanda de paneles, tal como los blanquiazules hicieron con Boca Juniors.

En ese sentido, por más que en el campeonato chileno no les está yendo bien –no conocen de victorias y cayeron en sus tres primeros partidos–, en la interna están tranquilos ya que por ahora han puesto todas sus balas a la Copa Libertadores. Así pues, Miguel Ramírez, director técnico del cuadro mapochino, se mostró tranquilo por lo que pueden ofrecer sus dirigidos en está llave frente a Alianza Lima.

Luego de caer por 1-0 ante la Universidad Católica, Ramírez dialogó con los medios de comunicación y habló sobre la seguidilla de encuentros que afrontan los equipos que tiene que competir en dos torneos en simultáneo. “Vamos a entrenar para ver en qué situación están los jugadores. Tenemos poco tiempo de trabajo, lo ideal para el partido siguiente de Copa Libertadores”, afirmó para las cámaras de Movistar Deportes.

En esa misma línea, el entrenador de 54 años manifestó que competir en la Copa Libertadores obliga a que los clubes tengan un plantel amplio, con jugadores capaces de rendir internacionalmente. “Eso es lo que se genera con este tipo de competencias, que te obliga a jugar seguido cada tres días y es ahí dónde se adquiere gran importancia en la recuperación y tener un plantel competitivo”, agregó.

Miguel Ramírez dirige a Deportes Iquique desde el 2024. (Foto: Getty Images)

Por otra parte, el entrenador de Deportes Iquique elogió a Alianza Lima y consideró que es un equipo con virtudes importantes, las cuales las puso de manifiesto en la llave frente a Boca Juniors. “Vamos a ver cómo afrontamos este partido, teniendo en consideración que en el campeonato local no nos ha ido bien. Tendremos una linda prueba con Alianza, equipo fuerte”, acotó.

Por otro lado, Miguel Ramírez recordó a Néstor Gorosito, con quien compartió vestuarios cuando ambos coincidieron en la Universidad Católica entre 1999 y 2001, precisamente cuando ‘Pipo’ estaba disputando sus últimos años como profesional hasta retirarse de la actividad deportiva. El estratega chileno elogió su trabajo en Alianza Lima y lo bien que le está yendo en estos primeros meses al mando del club victoriano.

“Hoy me alegro por el ‘Pipo’ Gorosito. Fuimos compañeros en la Universidad Católica y no me cabe duda que está haciendo una gran labor. Alianza está demostrando que es un cuadro competitivo, que tiene un juego bien estructurado, asociado y eso permite tener la capacidad y características de un equipo fuerte”, expresó.

Finalmente, valoró la capacidad de Gorosito a la hora de transmitir sus conocimientos a los jugadores que dirige, precisamente por su pasado como futbolista. “Tiene mucho que ver como se transmite, qué es lo que entrega el técnico y ‘Pipo’ tiene mucha experiencia. Jugó en selección, a nivel internacional. Entonces, no me cabe duda que él ha podido transmitir su experiencia en la conformación del equipo y en la forma de jugar”, concluyó.

Néstor Gorosito y Miguel Ramírez jugaron juntos en la Universidad Católica. (Foto: U. Católica)

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs. Deportes Iquique?

El compromiso entre Alianza Lima vs. Deportes Iquique está programado para hoy desde las 5:00 p.m., según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Brasil, Chile y Paraguay, por su parte, el duelo comenzará a las 7:00 p.m.; mientras que en Venezuela y Bolivia a las 6:00 p.m.; en México a las 4:00 p.m.; y en España a las 11:00 p.m.

¿En qué canales ver Alianza Lima vs. Deportes Iquique?

El partido entre Alianza Lima vs. Deportes Iquique se disputará en el Estadio Tierra de Campeones, con la transmisión exclusiva de ESPN para toda Latinoamérica, canal disponible en la parrilla de DIRECTV, Movistar TV y Claro TV, además de su versión de streaming en la plataforma de Disney Plus. Asimismo, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto del encuentro a través de la página web de Depor.





