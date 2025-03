¡Pronta recuperación! Jean Pierre Archimbaud atraviesa uno de los momentos más difíciles de su carrera. Tras sufrir una grave lesión en el duelo entre Alianza Lima vs. Sporting Cristal por el Torneo Apertura 2025 de la Liga 1, el mediocampista no tardó en pronunciarse a través de sus redes sociales con un mensaje cargado de emoción y resiliencia. Sus palabras no solo reflejaron su fortaleza mental ante la adversidad, sino que también han conmovido a miles de hinchas y seguidores, quienes le han expresado su apoyo incondicional en este duro momento para el exjugador de Melgar.

‘’Voy al máximo, bien o no tan bien iré siempre al frente queriendo ir por más, ayudando al que tenga a lado y dejando la vida en cada jugada … Jamás pensé que la del último sábado iba ser tan dolorosa’’, expresó el futbolista de 30 años, quien portó la banda de capitán en el partido contra Sporting Cristal.

En esta misma línea, Archimbaud se tomó el tiempo de agradecer a sus seguidores e hinchas del conjunto ‘Blanquiazul’ por los constantes mensaje de ánimo que le han enviado durante estos días. Como bien se recuerda, el jugador tuvo que dejar la cancha al final del primer tiempo tras un encontronazo con Jesús Pretell.

‘’De corazón, infinitas gracias por los mensajes y muestras de cariño que he recibido, los valoro un montón. El tiempo pasará rápido y será el necesario para volver más fuerte de lo que soy. Papalindo y La Virgencita me cuidan en todo momento. No hay tiempo malo para la gente buena’’, sentenció.

Mensaje de Jean Pierre Archimbaud en Instagram (Foto: @jparchimbaud).

Ahora, el mediocampista deberá enfocarse en su recuperación, pues será sometido a una intervención quirúrgica en los próximos días, misma que lo mantendrá alejado de las canchas por varias semanas. El cuerpo médico de Alianza, en tal sentido, ya trabaja para que ‘Lalito’ pueda volver a la competencia lo antes posible.

¿Cuándo juegan Alianza Lima vs. Iquique?

Luego de vencer por 2-1 a Sporting Cristal, Alianza Lima volverá a tener actividad esta semana cuando visite a Deportes Iquique por el partido de ida de la Fase 3 de la Copa Libertadores 2025. Dicho encuentro está programado para el martes 4 de marzo, a partir de las 5:00 de la tarde (hora peruana), en el Estadio Tierra de Campeones.

En cuanto a la transmisión del partido, esta quedará a cargo de ESPN, canal disponible en la parrilla de teleoperadoras como DirecTV, Claro TV y Movistar TV, además de la alternativa de streaming en la plataforma de Disney Plus. Ojo, si no cuentas con ninguna de estas alternativas, podrás disfrutar del compromiso en la web de Depor.





