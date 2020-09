Ante casos extremos, medidas extremas. El entrenador de Estudiantes de Mérida dio a conocer las complicaciones que tiene para llegar a Venezuela de su natal Argentina. Incluso, no está seguro si es que podrá estar a tiempo para el compromiso de sus pupilos contra Alianza Lima por la Copa Libertadores.

Ante esa situación, junto a su comando técnico, evalúa los diversos escenarios posibles para poder mantener comunicación con sus dirigidos en la previa y durante los cotejos por el certamen de clubes más importante de nuestro continente.

En comunicación con el diario Olé, Martín Brigani contó que una de las principales opciones que maneja, es la de dirigir a Estudiantes de Mérida por celular en el partido contra Alianza Lima. “Si veo algo que no me gusta en el cotejo, voy a comunicar que se hagan cambios. Igual, considero que esto sería un poco autoritario porque no sabré lo qué está pasando con las pequeñas cosas que por TV no se pueden ver. Tendrá que haber consenso con el asistente, con una comunicación corta en ese momento”, sostuvo el entrenador argentino.

Además, confesó que es casi imposible que llegue a Venezuela por el cierre de fronteras, medida tomada por la propagación de la coronavirus (COVID-19) en el país sudamericano.

“Espero que ocurra un milagro porque es la única forma para que llegue. Está complicado viajar. La única chance que tengo es tomar un vuelo Buenos Aires-San Paulo y San Paulo-Boavista. Ingresar por Brasil a Venezuela y, después, por vuelo privado para Mérida. Y, si abren el aeropuerto de Bogotá, también Buenos Aires-Bogotá y Bogotá-Cúcuta y entro por tierra”, finalizó.

¿Cómo llega Estudiantes de Mérida al duelo contra Alianza Lima?

Estudiantes de Mérida es uno de los cuatro equipos que han podido mantenerse a flote tras la crisis que se vive en el balompié venezolano a causa de la pandemia. Arrancaron sus entrenamientos el 1 de julio y desde entonces no han parado. Sin embargo, por la distintas medidas sanitarias no ha podido realizar ningún encuentro amistoso. En todo este tiempo realizó fútbol en solo tres oportunidades ante combinados juveniles del club.

Por lo difícil de la situación, se llegó a la resolución de contratos de Mathias Draghi y Alexis Messidoro, ambos futbolistas argentinos que ante la imposibilidad de regresar a Venezuela, dejaron el equipo. Éste último fue uno de los refuerzos que llegó para la Copa Libertadores y formaba parte del elenco titular.

